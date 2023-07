Nga cảnh báo hàng hải ở Biển Đen, Mỹ ngay lập tức đáp trả

Tàu chở hàng ở Biển Đen. Ảnh RT

Quân đội Nga đã ban hành một cảnh báo điều hướng mới trên Biển Đen hôm thứ Tư (19/7), tuyên bố một số khu vực trong vùng biển quốc tế của họ là "tạm thời không an toàn" đối với các tàu thuyền. Ngoài ra, quân đội khuyên những người đi biển không nên cố gắng đến các cảng của Ukraine, nói rằng tất cả các tàu đến đó sẽ được coi là những người vận chuyển hàng hóa chiến tranh tiềm tàng. Cảnh báo bắt đầu có hiệu lực từ thứ Năm.



Do đó, quốc gia treo cờ của một con tàu cố gắng đến các cảng Biển Đen sẽ được coi là "tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine theo phe của chế độ Kiev", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Quân đội cho biết họ cũng tuyên bố một số khu vực trong vùng biển quốc tế của Biển Đen là "tạm thời không an toàn" cho hoạt động hàng hải.

"Với việc chấm dứt Sáng kiến Biển Đen và bãi bỏ hành lang nhân đạo trên biển, từ 00:00 giờ Moscow ngày 20/7, tất cả các tàu trên đường đến các cảng của Ukraine ở Biển Đen sẽ được coi là tàu chở hàng quân sự tiềm năng", quân đội Nga nhấn mạnh.

Các hạn chế mới trên thực tế tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân của Nga đối với Ukraine, được dỡ bỏ theo cái gọi là thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen vào tháng 7/2022. Thỏa thuận, được ký kết với sự trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, cho phép vận chuyển ngũ cốc Ukraine an toàn qua Hành lang Biển Đen trong bối cảnh xung đột giữa Moscow và Kiev. Moscow đã rút khỏi thỏa thuận vào thứ Hai, với lý do phương Tây không giữ bất kỳ lời hứa nào với Nga theo thỏa thuận, bao gồm cả việc tái cho phép xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ nước này.

Ngày 19/7, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre xác nhận Mỹ không có kế hoạch hỗ trợ các tàu cập cảng Ukraine khi trả lời câu hỏi của phóng viên về cảnh báo của Bộ Quốc phòng Nga rằng tất cả các tàu hướng đến các cảng Ukraine ở Biển Đen sẽ bị tấn công.

Bà Jean-Pierre cho biết Washington sẽ " tiếp tục hỗ trợ nỗ lực của Ukraine để đưa ngũ cốc của Ukraine ra thị trường ", đồng thời đề cập đến gói viện trợ trị giá 250 triệu USD cùng với hạt giống, phân bón và hỗ trợ bảo quản và chế biến cây trồng.

Tuy nhiên, khi được hỏi Mỹ dự định " tăng cường khả năng hải quân của Ukraine như thế nào ", bà Jean-Pierrechỉ đưa ra một cam kết mơ hồ là " đảm bảo rằng họ có những gì họ cần để tự vệ".

Thiết bị an ninh cảng và bến cảng được đưa vào gói viện trợ quân sự trị giá 1,3 tỷ đô la do Lầu Năm Góc công bố hôm thứ Tư. Ukraine cũng sẽ nhận được Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia, máy bay không người lái Phoenix Ghost và Switchblade, đạn pháo bổ sung và thiết bị rà phá bom mìn, thiết bị phát hiện tác chiến điện tử và máy bay không người lái, cùng các loại vũ khí chính xác trên không trong gói mới nhất, mang lại tổng số lượng viện trợ quân sự do Mỹ cung cấp kể từ khi hoạt động quân sự của Nga bắt đầu vào năm 2022 lên tới 42,6 tỷ USD.

Những bình luận của Jean-Pierre đã xác nhận những bình luận của phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby, người đầu tuần này đã loại trừ việc sử dụng tài sản quân sự của Mỹ để bảo vệ các chuyến hàng ngũ cốc vào và ra khỏi các cảng của Ukraine. Thay vào đó, Mỹ sẽ " làm việc với các quốc gia khác " để đảm bảo ngũ cốc đến được nơi cần đến, ông nói.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hôm thứ Ba kêu gọi Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ khôi phục thỏa thuận ngũ cốc mà không có Nga, nhấn mạnh "mọi thứ phải được thực hiện để chúng tôi có thể sử dụng hành lang Biển Đen này".

Trong hai ngày qua, Nga cũng tăng cường tấn công bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái liều chết nhằm vào Ukraine, tấn công diện rộng các mục tiêu trong và xung quanh Odessa, thành phố cảng trọng điểm của nước này. Các cuộc tấn công diễn ra để trả đũa cuộc tấn công mới của Ukraine vào Cầu Crimean của Nga, trùng hợp với việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc.