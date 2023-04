Điện Kremlin cảnh báo tương lai của thỏa thuận ngũ cốc. Ảnh: Getty

"Chúng tôi tin rằng thỏa thuận không thể được gia hạn nếu không đáp ứng các yêu cầu", ông Peskov nói với RIA Novosti tại Điện Kremlin.



Thỏa thuận tháng 7/2022, do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, đã thiết lập các hành lang ở Biển Đen để xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ Ukraine, nhưng cũng yêu cầu Mỹ và các đồng minh bỏ chặn việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga – bị đình trệ do lệnh trừng phạt của phương Tây – điều đã không xảy ra.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã trao cho Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov một bức thư liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc hôm 24/4, đưa ra một "bản tường trình chi tiết về tiến độ đã đạt được" và "cam kết tiếp tục giải quyết các vấn đề còn lại" của tổ chức thế giới này, Liên Hợp Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Ông Lavrov xác nhận sự tồn tại của bức thư với các phóng viên sau cuộc gặp với ông Guterres trong hơn một giờ. Tổng thư ký LHQ khẳng định Sáng kiến Biển Đen là một "thỏa thuận trọn gói", nhưng mới chỉ thực hiện thành công phần đầu tiên.

Ông Lavrov nói: "Thành thật mà nói, tiến triển cho đến nay không đáng chú ý lắm. Chúng tôi không thấy thiện chí của các nước phương Tây rằng họ thực sự làm những gì cần thiết cho sự thành công của thỏa thuận ngũ cốc".

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) lập luận rằng các biện pháp trừng phạt của họ đặc biệt loại trừ xuất khẩu nông sản và phân bón từ Nga.

Mặc dù thỏa thuận ban đầu được thiết kế như một cách để giúp các nước kém phát triển phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực - chủ yếu ở châu Phi, cùng một phần châu Á - tuy nhiên phần lớn hàng xuất khẩu của Ukraine cuối cùng lại kết thúc ở EU. Theo nghiên cứu của một tờ báo của Áo, được công bố vào tháng 2, phần lớn ngô của Ukraine cuối cùng đã được dùng để nuôi lợn ở Tây Ban Nha, nơi sản xuất ra loại giăm bông đắt tiền và nổi tiếng thế giới, trong khi chỉ có 15% tổng lượng ngũ cốc xuất khẩu đến châu Phi.

Vào tháng 3, Moscow đã đồng ý gia hạn thỏa thuận thêm 60 ngày, nhưng cho biết sẽ không gia hạn thêm trừ khi tất cả các điều khoản được đáp ứng. Thỏa thuận được thiết lập sẽ hết hạn vào ngày 18/5.