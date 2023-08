Ngắm All New Ford Ranger Raptor "máu chiến" tại Giải Đua Xuyên Quốc Gia Châu Á 2023 Ngắm All New Ford Ranger Raptor "máu chiến" tại Giải Đua Xuyên Quốc Gia Châu Á 2023

Ford Thái Lan công bố hợp tác với đội đua huyền thoại Feeliq Innovation Motorsport để chinh phục Giải đua xuyên Quốc gia Châu Á (AXCR) 2023 với Ranger Raptor Thế hệ Mới, chỉ vài tháng sau khi chinh phục giải đua SCORE-International 2022 Baja 1000 và giành chiến thắng ở phân hạng “Xe sản xuất đại trà” tại cuộc đua Finke Desert Race ở Úc.

Được người hâm mộ ca ngợi là "bất khả chiến bại", Ranger Raptor sẽ tranh tài từ ngày 13/8/2023 đến 19/8/2023 và phải vượt qua quãng đường hơn 2.000 km, trải dài trên hai quốc gia, với điểm xuất phát tại Pattaya, Thái Lan và đích đến là Pakse, Lào. All New Ford Ranger Raptor "máu chiến" tại Giải Đua Xuyên Quốc Gia Châu Á 2023. Ảnh Ford VN. Được dẫn dắt bởi Michael Freeman, đội đua Feeliq Innovation Motorsport đã có bề dày lịch sử và thành tích trong bộ môn đua xe thể thao, với hơn 10 chức vô địch kể từ năm 2012. Năm 2023, đội đua được Ford Thái Lan tài trợ xe Ranger Raptor hiệu năng cao cùng với các linh kiện hỗ trợ để tham gia tranh tài. Sự hợp tác này tận dụng được tối đa chuyên môn tinh chỉnh, điều khiển xe của đội đua với khả năng vận hành và vượt địa hình tốt chưa từng có của Raptor, từ đó tạo ra tiền đề để Ranger Raptor tự tin tranh tài tại Giải đua xuyên Quốc gia châu Á tại Thái Lan. Với tư cách là giám đốc đội đua với hơn ba mươi năm kinh nghiệm đua xe, Freeman đã tự mình giành được nhiều chiến thắng, bao gồm chức vô địch chung cuộc gần đây ở TA2 Thái Lan 2018 với chiếc Ford Mustang #55 của ông. Lần này, Freeman sẽ cầm lái chiếc Ranger Raptor #124 trong giải AXCR 2023 cùng với hoa tiêu Chaiya Chommalee – một chuyên gia đua xe chuyên nghiệp đã có hơn bốn mươi năm kinh nghiệm. Ford Thái Lan công bố hợp tác với đội đua huyền thoại Feeliq Innovation Motorsport để chinh phục Giải đua xuyên Quốc gia Châu Á (AXCR) 2023 với Ranger Raptor. Ảnh Ford VN. "Tôi cảm thấy rất vinh dự và hào hứng khi có cơ hội tham gia cuộc đua này. Đây là cuộc đua xuyên quốc gia đầu tiên của tôi và được tham gia vào hạng đua này là ước mơ của tôi trong một thời gian rất dài. Tôi rất cảm kích khi thiết lập được mối quan hệ hợp tác này với Ford Thái Lan, và vào đúng thời điểm này. Từ những kinh nghiệm thực tiễn và luyện tập, chúng tôi thấy được rõ được mức độ thử thách về mặt tinh thần so với các cuộc đua chạy theo vòng. Các tay đua sẽ cần sử dụng tất cả năm giác quan và sự tập trung của mình để vượt qua các chặng đua. Mục tiêu của chúng tôi lần này là thu thập nhiều kinh nghiệm nhất có thể, đồng thời vượt qua cuộc đua một cách hoàn hảo mà không mắc bất kỳ sai lầm nào," Freeman chia sẻ. Ford Ranger ngày càng thu hút khách hàng sau hơn 40 năm mở bán trên toàn cầu Ford Ranger Raptor Thế hệ Mới #124 sẽ tham gia hạng mục Xe Sản xuất Đại trà Châu Á (T2A) tại giả đua AXCR, theo đó yêu cầu những chiếc xe đua giữ lại động cơ và phụ tùng nguyên bản xe xuất xưởng từ nhà máy. Ngoài ra, Raptor đã được thêm trang bị dây đai an toàn và thanh chống lật theo yêu cầu của giải đua. Những trang bị khác được bổ sung bao gồm: Lốp BF Goodrich mới dành cho các điều kiện địa hình đặc biệt khắc nghiệt, tấm chắn bùn, gầm xe được gia cố cũng như lốp dự phòng và tời được lắp trong thùng. Chiếc xe sử dụng màu sơn Code Orange nhằm thể hiện rõ ADN của Ford Performance, đội đua cũng tinh chỉnh lại bộ giảm xóc FOX TM , đồng thời tận dụng tối đa sức mạnh từ khối động cơ tăng áp kép diesel 2.0L nguyên bản, biến Ranger Raptor thành một chiếc bán tải chuyên dụng cho các cuộc đua địa hình. Ford Ranger Raptor "cực chiến" khi tham gia đua. Ảnh Ford VN. "Chúng tôi rất vui mừng vì có được sự hợp tác này và cơ hội tham gia nhiều hơn vào các bộ môn đua xe thể thao tại Thái Lan, với tâm thế sẵn sàng vượt qua những thách thức. Cuộc đua địa hình này sẽ đặt một nền móng tuyệt vời để phô diễn khả năng vận hành trên đường địa hình của Ranger Raptor cũng như kỹ năng của đội đua, cho phép người hâm mộ Ford NEWS www.twitter.com/ford www.facebook.com/ford thấy được chiếc xe này thực sự 'bất khả chiến bại' như thế nào," ông Ratthakarn Jutasen, Giám đốc điều hành Ford Thái Lan cho biết. Giải đua xuyên Quốc gia châu Á hiện là sự kiện đua xe xuyên quốc gia lớn nhất tại Châu Á. Được sự chấp thuận của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA), Hiệp hội Ô tô Hoàng gia Thái Lan (RAAT) và Hiệp hội Câu lạc bộ Xe mô tô Thể thao 360 Độ, đây được coi là bài kiểm tra 'tối thượng' dành cho các mẫu xe địa hình trong khu vực này. Các đội đua sẽ được thử thách trên nhiều địa hình từ các vùng núi, đầm lầy, cát, đồn điền, đường nhựa và cả trên các đường đua tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là khí hậu khó lường tại châu Á, tất cả những yếu tố này sẽ là liều thuốc thử với trình độ của các tay đua và kỹ sư, cũng như chứng minh khả năng của những chiếc xe tham dự giải đua. All New Ford Everest - Chiếc xe thiết kế khi động học thông minh nhất từ trước đến nay 01/08/2023 16:11

