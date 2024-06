Ngắm ngọn hải đăng 120 tuổi "độc nhất vô nhị" trên đỉnh Mũi Dinh ở Ninh Thuận

Hải đăng Mũi Dinh ở Ninh Thuận

Một ngày trung tuần tháng 6, PV Dân Việt có dịp về làng chài Sơn Hải ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) và khám phá vẻ hoang sơ, cổ kính của ngọn hải đăng Mũi Dinh 120 năm tuổi.

Từ TP Phan Rang – Tháp Chàm, chúng tôi vi vu bằng xe máy và được dịp chiêm ngắm cảnh đẹp hữu tình trên cung đường ven biển Ninh Thuận. Suốt chặng đường gần 40km là những rừng cây, núi đá uốn lượn, những bãi biển trong xanh trải dài ngút tầm mắt.

Hải đăng Mũi Dinh tọa lạc trên núi Dinh thuộc xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường

Từ tỉnh lộ 702, chúng tôi "cuốc bộ" qua sa mạc đầy cát và núi đá dựng đứng để vào ngọn hải đăng Mũi Dinh. Suốt chặng đường hơn 1km là những con dốc quanh co khúc khuỷu trải dài theo triền núi lên đến đỉnh.

Hải đăng Mũi Dinh nằm tách biệt trên núi đá Mũi Dinh cao chừng 300m. Dù đã hơn 120 tuổi, hải đăng Mũi Dinh ngày nay vẫn giữ trọng trách khẳng định chủ quyền biển đảo và soi đường cho những con thuyền ra khơi về bến an toàn.

Theo nhân viên trạm gác hải đăng Mũi Dinh, ngọn hải đăng này được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 1904. Đến nay công trình này tròn 120 tuổi nhưng vẫn giữ được toàn bộ kiến trúc, là một trong số những "mắt biển" cổ xưa và có giá trị hàng hải đặc biệt quan trọng.

Từ tỉnh lộ 702 thuộc thôn Sơn Hải (xã Phước Dinh) di chuyển hơn 1km qua sa mạc và đồi núi dốc sẽ đến được hải đăng Mũi Dinh. Ảnh: Đức Cường

Tháp đèn Mũi Dinh chỉ cao 16m khiến nhiều người cảm thấy ngọn tháp nhỏ nhắn hơn so với những tháp đèn khác. Tuy nhiên, nhờ được xây dựng trên ngọn núi nên tổng chiều cao tính từ tâm đèn đến mực nước biển là 186m. So với hải đăng Kê Gà (Bình Thuận) có tháp đèn cao 35m nhưng tổng chiều cao so với mực nước biển chỉ là 65m.

Tháp đèn Mũi Dinh đến nay đã tròn 120 năm, nằm sừng sững bên vách núi để sáng đèn mỗi đêm từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Ảnh: Đức Cường

Hải đăng Mũi Dinh phát tín hiệu đèn chớp trắng 2+1 (hai đèn liền nhau phía trước và một đèn phía sau, hợp thành hình chữ Y), xoay tròn theo chu kỳ 20 giây. Tầm nhìn đèn trong điều kiện thời tiết tốt là 26 hải lý, tương đương với 48 km.

Toàn bộ tháp đèn Mũi Dinh được xây bằng đá, cao 16m. chi có 1 lối vào duy nhất, cao chừng 1,8m, rộng 50cm. Ảnh: Đức Cường

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, toàn bộ hải đăng Mũi Dinh được xây dựng bằng đá Granit chắc chắn và vững chãi. Dù trải qua 120 năm bào mòn của thời gian, hải đăng vẫn sừng sững và hiên ngang giữa sóng gió, tuy mộc mạc nhưng chứa đựng vẻ đẹp đơn sơ hiếm nơi nào có được.

Bậc thang hình xoắn ốc bằng sắt bên trong dẫn lên đỉnh hải đăng Mũi Dinh. Ảnh: Đức Cường



Đi theo những bậc thang hình xoắn ốc trong tòa tháp cổ, chúng tôi được đặt chân lên vị trí của "mắt" đèn, nhìn ngắm cả một vùng trời biển bao la trải dài trước mặt mũi Dinh.

Đường chân trời hòa quyện giữa màu trời và màu nước xanh ngắt. Từ đây có thể nhìn rõ tàu thuyền ngược xuôi qua đoạn biển này. Những con sóng trắng gợn lên nhẹ nhàng như bông hoa lấm tấm trôi trên mặt biển.

Đứng trên đỉnh tháp hải đăng có thể chiêm ngắm cảnh đẹp của biển và núi hòa quyện hiếm nơi nào có được. Ảnh: Đức Cường

Cùng với tháp đèn hải đăng, trạm gác của nhân viên nơi đây cũng được xây dựng khang trang. Phòng khách, nhà bếp, phòng ăn, phòng ngủ, phòng làm việc đều ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.

Toàn bộ năng lượng đèn từ hải đăng Mũi Dinh được dùng từ bình Ắc quy, tỏa sáng 26 hải lý trên biển vào ban đêm. Ảnh: Đức Cường

Theo anh Công, nhân viên ở hải đăng Mũi Dinh cho biết, trạm gác luôn duy trì 6 người để thay phiên nhau trực gác. Mỗi người mỗi quê nên họ càng gắn bó với nhau như anh em ruột thịt. "Dù nắng mưa hay giông bão, chúng tôi đều thay phiên nhau trực để ngọn hải đăng luôn tỏa sáng dẫn đường cho những con tàu ra Bắc vào Nam…", anh Công cho hay.

Khu nhà ở và sinh hoạt của nhân viên trực gạc trên hải đăng Mũi Dinh. Ảnh: Đức Cường

Cũng theo anh Công, ánh đèn từ hải đăng Mũi Dinh vô cùng quan trọng đối với những tàu thuyền lưu thông trên biển. Để duy trì hoạt động của "mắt biển" Mũi Dinh, mỗi người trực gác phải thường xuyên bảo trì cả một hệ thống điện mặt trời, bình ắc quy và máy phát điện luôn trong tư thế sẵn sàng.

"Ở đây, anh em phải trực 24/24 giờ, không kể lễ tết hay trời giông bão, bởi "mắt biển" luôn phải sáng để soi đường cho những con thuyền xa khơi về bến an toàn…", anh Công nói.

Hệ thống điện mặt trời được sử dụng phục vụ nhu cầu năng lượng và sinh hoạt cho nhân viên trạm gác. Ảnh: Đức Cường

Hải đăng Mũi Dinh - Nơi đến hấp dẫn cho du khách

Hiện nay, hải đăng Mũi Dinh là một điểm mà du khách rất thích đến khám phá. Anh Lê Hồng Tuyến là một hướng dẫn viên du lịch ở TP.HCM cho biết, cá nhân anh đã nhiều lần đưa khách đến đây tham qua như một lần đến là khám phá mọt vẻ đẹp kỳ vĩ của nơi này.

"Tôi thích hải đăng Mũi Dinh bởi công trình này nằm cạnh bãi biển nước xanh trong và bờ cát trắng, mang nét hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên với từng ngọn núi đá nhô ra biển xanh có hình thù lạ mắt…", anh Tuyến chia sẻ.

“Mũi Nậy bảy bị còn ba, Mũi Dinh chín bị không tha bị nào”. Câu ca dao miêu ta sự trắc trở của tàu thuyền khi đi qua Mũi Dinh. Từ đó cũng khẳng định tầm quan trọng của hải đăng Mũi Dinh đối với hoạt động hàng hải qua khu vực này suốt 120 năm qua. Ảnh: Đức Cường

Không riêng gì anh Tuyến mà nhiều du khách khi đến Ninh Thuận đã tìm đường đến tham quan hải đăng Mũi Dinh. Ở đây du khách cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, ấn tượng nhất là có cơ hội chiêm ngưỡng con đường ven biển tuyệt đẹp với một bên là dãy núi hùng vĩ, còn một bên là biển bao la. Trên đường đi, du khách sẽ lướt qua đồi cát Nam Cương, một trong những núi cát đẹp nhất Việt Nam.