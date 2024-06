Vỡ đập dâng trên Sông Lu 2 ở Ninh Thuận, hàng trăm hecta cây trồng nguy cơ thiếu nước

Đập dâng trên Sông Lu 2 bị vỡ

Ngày 5/6, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận cho biết, đang tập trung lực lượng khắc phục sự cố vỡ đập dâng Tuấn Tú trên Sông Lu 2 ở xã An Hải, huyện Ninh Phước nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân.

Sự cố vỡ đập dâng trên Sông Lu 2 ở Ninh Thuận xảy ra vào rạng sáng 1/6. Ảnh: Đức Cường

Trước đó, rạng sáng ngày 1/6, lượng nước lớn đổ về trên lưu vực Sông Lu 2 đã gây xói lở và sập gãy hoàn toàn đập dâng Tuấn Tú tại lý trình K8+366,0m thuộc xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận).

Theo ghi nhận của PV Dân Việt chiều 5/6, đập dâng Tuấn Tú đã bị vỡ gãy đôi ngay vị trí giữa thân đập.

Phía vai phải của đập bị sụt lún, xói lở ăn sâu vào đất liền tạo hàm ếch rộng khoảng 5 mét, diện tích xói lở vị trí chân đập khoảng 40 mét vuông. Hiện, thân đập không còn khả năng giữ nước như thiết kế ban đầu.

Dập dâng bị sập, gãy làm đôi đã không còn chức năng chặn dòng, tạo nước phục vụ sản xuất. Ảnh: Đức Cường

Theo ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận, nguyên nhân gây sập gãy thân đập là do xói mòn ở chân đập, cộng với lượng bùn cát lắng đọng qua nhiều năm đã gây áp lực rất lớn lên thân đập.

Ngoài ra, đập Tuấn Tú đã được xây dựng từ lâu, đá xây lõi từ chân đập lên đến đỉnh đập thường xuyên ngập trong nước nên phần vữa xây đã bị phong hóa, thân đập không còn tác dụng tạo chất kết dính gây ra sự cố vỡ đập, không đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Sự cố vỡ đập kéo theo xói mòn gây sạt lở tạo hàm ếch ăn sâu vào đất liền. Ảnh: Đức Cường

Hàng trăm hecta cây trồng nguy cơ "chết khát"

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, do sự cố vỡ đập nên hiện nay các cống lấy nước tại đập dâng Tuấn Tú đang bị treo cao hơn so với mực nước trên Sông Lu 2. Do đó, hơn 100ha cây trồng (chủ yếu là cây lúa) và khoảng 40ha khu vực rau an toàn (thuộc vùng nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Ninh Thuận) không có nước tưới.

Sự cố vỡ đập khiến hàng trăm hecta cây trồng đối mặt nguy cơ thiếu nước.. Ảnh: Đức Cường

Người dân địa phương cho biết, sự cố vỡ đập giữa mùa nắng hạn khiến nông dân đứng ngồi không yên, nhiều người lo sợ lúa vụ Hè – Thu vừa xuống giống sẽ "chết khô" nếu như sự cố không được khắc phục kịp thời trong những ngày tới.

Nông dân Thạch Phương ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước cho biết, hiện toàn bộ diện tích lúa vụ Hè - Thu của gia đình vừa xuống giống đứng trước nguy cơ thiếu nước.

Ông Thạch Phương ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải lo lắng vì lúa vù Hè Thu vừa xuống giống không có nước tưới. Ảnh: Đức Cường

Cũng theo ông Phương, ngoài cây lúa còn có nhiều cây trồng khác cũng đối diện nguy cơ thiếu nước tưới như măng tây, đậu phộng, rau màu…

"Nếu tình trạng này kéo dài chỉ vài ngày thì cây lúa coi như thiệt hại nặng. Hy vọng các ngành chức năng sớm khắc phục sự cố để nông dân có nước cứu cây trồng trước nguy cơ mất trắng…", ông Phương cho hay.

Cây lúa non mới gieo xạ nhưng đất ruộng đã nứt nẻ do thiếu nước. Ảnh: Đức Cường

Ông Hồ Thanh Phong, Phó chủ tịch UBND xã An Hải, huyện Ninh Phước cho biết, sự cố vỡ đập rạng sáng ngày 1/6 đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, trong đó có cây lúa vụ Hè – Thu đứng trước nguy cơ thiếu nước.

"Nguồn nước bị ngắt đột ngột khiến nông dân không kịp trở tay. Đối với các loại rau màu thì người dân có thể dùng nước giếng để tưới thay thế chờ khắc phục sự cố. Riêng về diện tích lúa Hè – thu mới xuống giống hiện rất khó khăn về nguồn nước…", ông Phong cho hay.

Sự cố vỡ đập khiến nước Sông Lu 2 hạ nhanh, nước không thể chảy vào kênh Tuấn Tú khiến kênh này cạn khô, ảnh hưởng sản xuất vùng hạ du. Ảnh: Đức Cường

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, hiện nay ngành chức năng đang khắc phục sự cố tạm thời bằng cách đắp đập tạm bằng cát để lấy nước phục vụ người dân sản xuất trong vụ hè thu.

Về lâu dài, sẽ kiến nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt phương án xây dựng lại đập dâng Tuấn Tú theo hướng kiên cố đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho khu vực hạ du.

Hiện ngành chức năng đang khắc phục tạm bằng cách đắp đập cát và gia cố bằng đá. Ảnh: Đức Cường