Ngăn chặn 3 trường hợp trẻ em bị lôi kéo bỏ nhà đi lao động trái phép và 1 bé gái bị ép tảo hôn

Cứu bé gái bị ép tảo hôn với cậu ruột

Theo đó, ngày 18/3, Công an huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) nhận được tin báo từ cô Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS xã Hố Mít (huyện Tân Uyên) về việc nhận được thư cầu cứu của em T.T.V (sinh năm 2010, trú tại bản Thào, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên) bị gia đình ép "tảo hôn lấy cậu ruột làm chồng". Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Tân Uyên đã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã Hố Mít chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với Công an xã Hố Mít tuyên truyền vận động gia đình cháu T.T.V biết hành vi "ép" con gái đi lấy chồng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là vi phạm pháp luật.

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết cần được quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao hiểu biết cho người dân. Ảnh: CALC

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, bố mẹ cháu T.T.V đã nhận thức được việc ép con tảo hôn là sai, đồng thời gia đình đồng ý và ký cam kết từ nay ko ép cháu T.T.V lấy chồng mà để cháu T.T.V tiếp tục đi học khi đến đủ độ tuổi theo luật định mới lập gia đình. Hiện cháu T.T.V đã trở lại trường để tiếp tục học.

Giải cứu sớm 3 cháu bé bị "người lạ" rủ bỏ nhà đi làm thuê

Được biết, ngày 20/3, Công an huyện Tân Uyên, Lai Châu tiếp nhận thông tin từ gia đình 3 học sinh là V.T.L, sinh năm 2010; T.T.P.N, sinh năm 2010; V.T.H, sinh năm 2010, đều là học sinh lớp 8A2 Trường THCS xã Hố Mít (huyện Tân Uyên) bảo với gia đình là đi tắm nhưng không về nhà. Công an huyện đã triển khai lực lượng xác minh, tìm kiếm, qua xác minh nhanh 3 học sinh trên đã lên xe Quỳnh Quý tại bản Bó Lun, xã Pắc Ta để đi làm thuê tại tỉnh Bắc Ninh.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20/3, Công an huyện Tân Uyên đã giữ được 3 học sinh tại điểm bán vé nhà xe Quỳnh Quý thuộc tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên. Qua tuyên truyền, giải thích và vận động, các học sinh đã quay trở về trường. Hiện, đã bàn giao các học sinh cho gia đình và nhà trường quản lý.

3 cháu bé đã được các lực lượng ngăn chặn kịp thời sau khi có ý định bỏ nhà đi làm thuê ở Bắc Ninh, qua lời rủ của một tài khoản Facebook lạ. Ảnh: CALC

Qua tìm hiểu được biết, 3 cháu có quen một người lạ trên Facebook và người này đã rủ các cháu xuống Bắc Ninh làm thuê.

Ngày 21/3, Công an huyện Tân Uyên đã phối hợp với UBND xã Hố Mít, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ xã Pắc Ta, đại diện Trường THCS xã Hố Mít tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Trường THCS xã Hố Mít về nội dung "Bạo lực học đường, phòng chống mua bán người, mua bán phụ nữ trẻ em, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tảo hôn và hậu quả tác hại của hôn nhân cận huyết", với sự tham dự của 326 học sinh và cán bộ, nhân viên của nhà trường.

Qua buổi tuyên truyền, đại diện UBND xã Hố Mít, Trường THCS xã Hố Mít cảm ơn sự tham gia kịp thời của lực lượng công an để ngăn chặn sớm tình trạng học sinh tự ý nghỉ học lao động tự do, tình trạng tảo hôn xâm phạm đến quyền lợi của trẻ em, cụ thể là các em học sinh của nhà trường.

Các em học sinh trong trường đã được nghe giải thích về hậu quả, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết đồng thời các nguy cơ tiềm ẩn, rủi do khi bỏ học, tự ý đi lao động tự do khi chưa đủ độ tuổi và các giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường, phòng chống mua bán người, mua bán phụ nữ trẻ em, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đối với 4 học sinh cùng gia đình, sau khi được vận động, tuyên truyền, giải thích đã nhận thức được đầy đủ các hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn là vi phạm pháp luật bị pháp luật ngăn cấm; trẻ em tự ý đi lao động tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, đã cam kết không tái phạm và có biện pháp giáo dục, quản lý con em kịp thời, tiếp tục cho đi học theo quy định.