Ngăn chặn kịp thời một thiếu nữ nghi bị lừa với chiêu trò "việc nhẹ lương cao"

Nghi bị lừa đi làm việc nhẹ lương cao



Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, hồi 19h30 ngày 16/7, Đội CSGT – TT nhận được tin báo của chị Sùng Thị Sâu (SN 1995) trú tại: Tổ 19, phường Tân Phong, TP.Lai Châu mong muốn được Công an TP.Lai Châu giúp gia đình ngăn cản em ruột mình là Sùng Thị D (SN 2007) trú tại xã Quảng Lâm, Mường Nhé, Điện Biên bị một đối tượng mới quen qua mạng Facebook dụ dỗ đi làm tại tỉnh Bắc Ninh.

Các đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc và tìm được cháu Sùng Thị D trên xe khách đang đi theo hướng dẫn của đối tượng lạ trên Facebook. Ảnh: CALC

Ngay khi nhận được thông tin, Đội CSGT-TT đã báo cáo Ban chỉ huy Công an TP.Lai Châu chỉ đạo, đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự – Công an TP, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT tổ chức chốt kiểm soát đối với tất cả các xe khách đi từ hướng Điện Biên về Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng… để kiểm tra, phát hiện và làm rõ vụ việc



Đến khoảng 22h30 cùng ngày, tại Quốc lộ 4D thuộc tổ 9, phường Tân Phong, TP.Lai Châu, tổ công tác phối hợp kiểm tra xe khách BKS 27F-000.69 đã phát hiện cháu Sùng Thị D đang ở trên xe. Quá trình làm việc, cháu D khai "do quen biết qua mạng xã hội với một nam thanh niên có nick Facebook là "CỦA VILLA", người này đã trò chuyện, rủ rê xuống TP.Bắc Ninh làm việc có thu nhập cao. Vì tin theo người lạ nên cháu Di đã trốn bố mẹ, bỏ nhà, đón xe đi theo hướng dẫn của người lạ đó".

Sau khi được cơ quan công an kết hợp gia đình giải thích, động viên, cháu Sùng Thị D đã nhận thức được sự bồng bột, nhẹ dạ, tin vào người lạ rất dễ dẫn đến bản thân bị trở thành món hàng để các đối tượng đưa đi bán hoặc bị cưỡng bức lao động nên đã tự nguyện cùng chị gái quay trở về gia đình.

Gia đình nghi ngờ cháu D bị đối tượng lừa đảo để mua bán người. Ảnh: CALC

Tại cơ quan công an, chị Sâu cho biết: "Từ lúc tôi nhận được tin từ gia đình là em tôi bỏ nhà đi, điện thoại không liên lạc được, tôi nghĩ chắc chắn em tôi đã bị lừa vào đường dây mua bán người rồi. Tôi khóc nhiều, không nghĩ được gì, may có chú tôi nói "chỉ có cách gọi cho Công an Lai Châu mới giúp được". Bây giờ đón được em rồi, tôi thấy gia đình tôi thật may mắn".

Qua sự việc trên, lực lượng Công an Lai Châu một lần nữa khuyến nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho các cháu tuổi vị thành niên không nên tin vào những người không rõ lai lịch, quen trên mạng xã hội giới thiệu đi làm việc nhẹ lương cao, rất dễ dẫn đến những hậu quả bị lừa bán hoặc bị ép lao động hoặc các vi phạm pháp luật khác.

Ngày 18/7, thay mặt gia đình, chị Sâu đã viết lá thư cảm ơn lực lượng Công an Lai Châu đã nhanh chóng, kịp thời giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố tiếp tục xác minh, làm rõ.