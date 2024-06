Giá vàng ngân hàng bán giảm sâu: Mua vào là lỗ, vì sao người dân xếp hàng từ 3h sáng?

Thông báo giá bán vàng miếng trực tiếp ngày 07/6/2024 Căn cứ phương án bán vàng miếng SJC trực tiếp cho 04 Ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN) và Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn ( SJC) đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phê duyệt, giá bán vàng miếng trực tiếp ngày 07/6/2024 như sau:

Giá bán vàng miếng SJC của NHNN: 75.980.000 đồng/ lượng (Bảy mươi lăm triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng/ lượng) NHNN sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới ở mức phù hợp.

Như vậy, giá bán hôm nay (7/6) đi ngang so với hôm qua (6/6). Theo mức giá này, giá vàng ngân hàng bán ngày 7/6 giữ nguyên so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá vàng Vietcombank, giá vàng BIDV, giá vàng Agribank và giá vàng VietinBank bán ra ngày hôm nay giảm 3 triệu đồng so với giá vàng ngân hàng bán trong phiên bình ổn đầu tiên (3/6), còn 76,98 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngân hàng bán giảm "sốc", người dân "đổ xô" mua vào

Ghi nhận của PV Dân Việt, từ 8h00' ngày 7/6, rất đông người dân xếp hàng tại các điểm bán chờ mua vàng. Trong đó, nhiều người dân có mặt từ sáng sớm để nhận số thứ tự. "Tôi có mặt ở đây từ 3h30' sáng. Tới 4h00 thì nhân viên ngân hàng có mặt và hướng dẫn chúng tôi xếp hàng, lấy số", ông Bình (người dân xếp hàng mua vàng tại Hà Nội) kể lại.

Trong các ngày vừa qua, Agribank thông báo, khách hàng có thể đến các điểm bán vàng miếng của Agribank để thực hiện đăng ký đặt mua vàng miếng từ 9h00 và sẽ thực hiện giao dịch mua vàng miếng từ 13h30 theo giá bán của Agribank tại thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch mua vàng miếng.

Người dân xếp hàng dài tại Ngân hàng Agribank (Láng Hạ, Hà Nội). Ảnh: LA.

Do phiên sáng chưa mở bán, nên buổi sáng hôm nay, lượng người dân đến xếp hàng mua vàng rất lớn tại ngân hàng Agribank, chi nhánh Láng Hạ, Hà Nội. Nhiều người dân cho biết, họ đến mua hôm nay là do giá vàng SJC đang ở mức tốt nhất trong vòng 1 tháng qua. Để thuận tiện cho người dân, ngân hàng Agribank đã hướng dẫn cho người dân xếp hàng và lấy số ngoài cửa, chờ đến lượt sẽ vào bên trong tiếp tục xếp hàng.

Tuy nhiên, do lượng người dân đến xếp hàng mua vàng rất lớn tại ngân hàng Agribank, chi nhánh Láng Hạ, Hà Nội, nên đã xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy trong quá trình xếp hàng.

Anh Thành (Hà Đông, HN) chia sẻ, anh đã đi cả điểm bán vàng của ngân hàng và các cửa hàng tư nhân nhưng đều phải ra về vì số lượng người dân xếp hàng quá đông. Anh Thành cũng cho biết, anh chỉ mua số lượng nhỏ đề về tích trữ chứ không có ý định mua đầu tư lấy lời.



Lượng người dân đến xếp hàng mua vàng rất lớn tại ngân hàng Agribank, chi nhánh Láng Hạ, Hà Nội. Ảnh: KL.

Tương tự, tại Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank tại phố Láng Hạ (Hà Nội), người dân cũng xếp thành hàng dài. "Tôi xếp hàng ở đây từ 7h30 sáng với mong muốn mua được 3 cây vàng. So với mua tại các cửa hàng, tôi thấy mua vàng của các ngân hàng thương mại rất yên tâm, thủ tục nhanh chóng", chị Hoa (Hà Nam) cho hay.

Cửa hàng Vietcombank chi nhánh Láng Hạ (Hà Nội). Ảnh: KL.

Còn tại cửa hàng Vietcombank chi nhánh trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội), ghi nhận của PV Dân VIệt lúc 9h50', bảo vệ cho biết, ngân hàng không phát số và thông báo tuần sau quay lại.

Đại diện một ngân hàng thương mại cho biết, hiện nay có một số điểm bán vàng có hiện tượng thuê người xếp hàng, lấy số để mua vàng. "Chúng tôi mong muốn người dân cần thận trọng ghi giao dịch vàng để tránh việc "trục lợi" từ hoạt động kinh doanh vàng. Đồng thời, để tránh rủi ro đáng tiếc", vị này cho hay.

Giá vàng ngân hàng bán sẽ tiếp tục giảm

Trước đó, bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng giám đốc Agribank cho hay, các ngân hàng đều đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng và xây dựng phương án, tình huống để tổ chức phương án bán vàng cho khách hàng. Tuy nhiên, qua diễn biến của ngày hôm nay ở tất cả điểm bán cho thấy, số lượng khách hàng tới khá đông.

"Để việc giao dịch vàng thuận tiện và an toàn hơn, chúng tôi khuyến cáo khách hàng hạn chế giao dịch bằng tiền mặt. Mà thay vào đó, khách hàng nên giao dịch bằng tài khoản để đảm bảo an toàn, tiết kiệm thời gian giao dịch cho cả cán bộ ngân hàng cũng như chính bản thân khách hàng", Phó Tổng Giám đốc Agribank cho hay.

Người dân nhận vàng từ các nhà băng. Ảnh: KL.

Về chênh lệch giá bán 1 triệu đồng so với mức giá bán của NHNN, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank chia sẻ, mức giá mà NHNN đưa ra là mức giá cơ sở. Dựa theo mức giá cơ sở của NHNN, các ngân hàng sẽ đưa ra mức giá phù hợp với diễn biến thị trường, đồng thời theo xu hướng bình ổn giá. Từ đó, từng bước giá sẽ có sự điều chỉnh.

Theo chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa đánh giá, xu hướng giảm giá vàng trong trung hạn rất rõ. Đây là điều các nhà đầu tư và đặc biệt đầu cơ vào khu vực vàng hết sức lưu ý.

"Hiện tại, lạm phát Việt Nam ở mức khá thấp, đồng tiền khá ổn định và cơ hội đầu tư vào một số thị trường tài sản cũng đang phục hồi khá mạnh. Chẳng hạn, thị trường chứng khoán, bất động sản, nhất là khi các luật nhà ở; bất động sản; kinh doanh bất động sản, đất đai chuẩn bị có hiệu lực (có thể tháng 8/2024)", ông Nghĩa phân tích.

Vị chuyên gia nhận định: Thực tế, rõ ràng những người đã đổ xô đi mua vàng trong thời gian vừa qua, đặc biệt ngay trong ngày hôm qua đã lỗ và xu hướng lỗ ngày càng lớn nếu tiếp tục lao vào thị trường này để đầu cơ.