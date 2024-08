Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 7

Số liệu: VMBA, Danviet tổng hợp

Theo thống kê của VMBA, có tới 26.405 tỷ đồng giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ và 1.295 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng đến từ mảng Ngân hàng; 3.762 tỷ đồng đến từ mảng Bất động sản; 300 tỷ đồng từ mảng Xây dựng và còn lại 20 tỷ đồng đến từ Chứng khoán.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 180.206 tỷ đồng, với 11 đợt phát hành ra công chúng trị giá 11.773 tỷ đồng (chiếm 6,5% tổng giá trị phát hành) và 175 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 168.433 tỷ đồng (chiếm 93,5%tổng số).

Trong đó, có khoảng 123.080 tỷ đồng được phát hành đến từ Ngân hàng, 39.284 tỷ đồng đến từ Bất động sản; 4.144 tỷ đồng đến từ Chứng khoán,...

(nguồn: VMBA)

Các doanh nghiệp đã mua lại 32.094 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 7. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 109.138 tỷ đồng, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm khoảng 70,3% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 76.769 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu đến hạn là 128.805 tỷ đồng. 41,5% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 53.409 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 19.098 tỷ đồng (chiếm 14,8%).

Trong ngắn hạn (5/8 – 11/8) ghi nhận 01 lô trái phiếu sẽ đến hạn đáo hạn thuộc về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát với giá trị lưu hành 472 tỷ đồng, lô trái phiếu có mã DPJCH2224002 sẽ đến hạn ngày 9/8 sắp tới.

(nguồn: VMBA)

Trong tuần từ 29/7-2/8/2024, có 4 doanh nghiệp thông báo xin gia hạn thêm và chậm thanh toán lô trái phiếu. Cụ thể, Công ty Cổ phần Kita Invest xin gia hạn trái phiếu thêm 12 tháng và lãi suất mới là 11%/năm cho 2 lô trái phiếu mã KITA.BOND2020.07 và KITA.BOND2020.08. CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát xin gia hạn trái phiếu thêm 12 tháng cho lô trái phiếu mã DPJCH2224001 và CTCP Đầu tư và Xây dựng Sunrise Việt Nam xin gia hạn trái phiếu thêm 24 tháng cho lô trái phiếu mã SRSCH2024001.



Về chậm thanh toán, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain xin chậm thanh toán 49,7 tỷ đồng tiền lãi và 438,1 tỷ đồng tiền gốc cho lỗ trái phiếu mã BGICH2124002.

Trong thời gian tới, VBMA ghi nhận có 3 đơn vị đã lên kế hoạch huy động vốn từ kênh trái phiếu.

Đầu tiên là CTCP Chứng khoán Rồng Việt đã thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 3 trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 900 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm với lãi suất cố định 8%/năm.

Tiếp theo là Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý III và IV năm 2024 với tổng giá trị tối đa 6.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn từ 2 năm đến 7 năm.

Cuối cùng là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu công chúng được chia làm 2 đợt trong năm 2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và có tài sản đảm bảo với giá trị tối đa 8.000 tỷ đồng.

(nguồn HNX, VMBA)

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 31/7, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 11.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ở nhiều kỳ hạn. Trong khi trái phiếu kỳ hạn 5 năm trúng thầu toàn bộ, trái phiếu kỳ hạn 15 năm không trúng thầu. Tỷ lệ trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm lần lượt đạt 56% và 14%.

Từ đầu năm 2024 đến ngày 31/7, Kho bạc Nhà nước đã huy động 193.014 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm, đạt khoảng 48,3% kế hoạch phát hành trong năm 2024.

Trong tuần này (5-9/8). Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 11.000 tỷ đồng ở 4 kỳ hạn (5, 10, 15 và 20 năm).

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch (GTGD) đạt 39.549 tỷ đồng, trong đó GTGD thông thường (outright) trung bình ngày giảm 39,3% so với kỳ trước, GTGD mua bán lại (repo) trung bình ngày giảm 70% so với kỳ trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 224 tỷ đồng. Lợi suất trung bình trái phiếu chính phủ tại phòng giao dịch của VBMA so với tuần trước giảm nhẹ ở các kỳ hạn chủ chốt 5 năm và 15 năm.