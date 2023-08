Ngành công an bổ nhiệm nhân sự, sáp nhập một số đơn vị thuộc công an tỉnh

Cụ thể, ngày 22/8, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Minh Tân giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Thượng tá Nguyễn Minh Tân sinh năm 1979, quê quán huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, ông Tân là Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho Thượng tá Nguyễn Minh Tân. Ảnh: Công anTiền Giang

Cũng trong tuần qua, ngày 25/8, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị công bố các quyết định tổ chức bộ máy, nhân sự các đơn vị, địa phương theo Đề án số 19/ĐA- BCA và Phương án số 01/PA-BCA ngày 10/7/2023.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dương giảm 3 đơn vị cấp phòng, từ 29 phòng nghiệp vụ, còn 26 phòng nghiệp vụ và từ 3 trưởng phòng xuống làm phó phòng.

Cụ thể, sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh; đồng thời trao quyết định thành lập 3 đảng bộ tương ứng 3 đơn vị mới được sáp nhập.

Đối với Công an các huyện, thị xã, thành phố: Tiến hành sáp nhập Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về Đội Tổng hợp và điều chỉnh tên gọi thành đội Tham mưu.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao quyết định sáp nhập, sắp xếp cho các đơn vị công an tỉnh. Ảnh: Công an Bình Dương

Đại tá Tạ Văn Đẹp - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an là phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị địa phương.

Từ đó, bảo đảm yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tiết kiệm tối đa biên chế.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, công an các các đơn vị, địa phương trong cả nước phải hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đi vào hoạt động trước ngày 31/8/2023.