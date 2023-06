Bộ trưởng Bộ Công an: Sẽ xem xét thêm về chế độ, chính sách cho lực lượng an ninh, trật tự cơ sở Bộ trưởng Bộ Công an: Sẽ xem xét thêm về chế độ, chính sách cho lực lượng an ninh, trật tự cơ sở

Trước lo lắng của nhiều ĐBQH về vấn đề tăng biên chế và chi ngân sách khi lập lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ có khảo sát, thống kê, đánh giá toàn diện nội dung này khi đưa vào nội dung quy định trong dự thảo luật.