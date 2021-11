Ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc chao đảo vì thiếu điện và chip, giá cao su của Việt Nam lập tức giảm

Giá cao su giảm do Trung Quốc giảm mua

Do Trung Quốc giảm mua nên từ đầu tháng 11/2021 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước có xu hướng giảm.

Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức 292- 332 đồng/độ mủ, giảm 11 đồng/độ mủ so với cuối tháng 10/2021.

Tại Đồng Nai, giá mủ cao su nguyên liệu được thu mua ở mức 308-315 đồng/độ mủ.

Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu được thu mua ở mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại. Dự kiến trong tháng 11/2021, giá mủ cao su trong nước sẽ dao động quanh mức 280-330 đồng/độ mủ.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá cao su giảm nhẹ chủ yếu do tiêu thụ cao su của Trung Quốc thời gian gần đây chậm lại.

Hiện, ngành công nghiệp ô tô nước này phải đối mặt với ảnh hưởng kép của tình trạng thiếu chip bán dẫn và khủng hoảng nguồn cung điện.

Tình hình sản xuất của ngành công nghiệp săm lốp Trung Quốc trong tháng 10/2021 có dấu hiệu cải thiện, nhưng nhìn chung tỷ lệ hoạt động vẫn thấp so với cùng kỳ năm trước.

"Điều này có thể khiến xuất khẩu cao su của Việt Nam sang thị trường này chậm lại trong các tháng cuối năm 2021" - Cục Xuất nhập khẩu dự báo.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 902.780 tấn cao su, trị giá 1,46 tỷ USD, tăng 5% về lượng và tăng 35,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020; giá xuất khẩu bình quân đạt 1.617 USD/tấn, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020.

Do Trung Quốc giảm mua nên từ đầu tháng 11/2021 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước có xu hướng giảm. Trong ảnh: Khai thác mủ cao su tại Gia Lai. Ảnh: Báo Gia Lai.

Trong đó, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp chiếm 88% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Trung Quốc, với 794.450 tấn, trị giá 1,3 tỷ USD, tăng 8,6% về lượng và tăng 39% về trị giá, giá xuất khẩu bình quân đạt 1.639 USD/tấn, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, phần lớn các chủng loại cao su xuất khẩu sang Trung Quốc đều tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2020, trong đó đáng chú ý như: RSS1 tăng tới 2.100% về lượng và tăng 2.775% về trị giá; cao su tổng hợp tăng 525% về lượng và tăng 405,2% về trị giá…

Nhu cầu cao su của Trung Quốc có tác động nhiều đến giá cao su

Theo Cục Xuất nhập khẩu, nhu cầu cao su của Trung Quốc liên tục giảm trong các tháng gần đây.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tháng 10/2021, Trung Quốc nhập khẩu 512.000 tấn cao su tự nhiên và tổng hợp (kể cả mủ cao su), trị giá 920 triệu USD, giảm 16,7% về lượng và giảm 16,7% về trị giá so với tháng 9/2021; so với tháng 10/2020 giảm 23,6% về lượng và giảm 2,9% về trị giá, đây là tháng thứ 5 liên tiếp nhập khẩu cao su của Trung Quốc giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến hết tháng 10/2021, Trung Quốc nhập khẩu 5,47 triệu tấn cao su, trị giá 9,77 tỷ USD, giảm 9,4% về lượng, nhưng tăng 16,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu cao su của Trung Quốc đạt 9,18 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 2 cho Trung Quốc với kim ngạch đạt 1,5 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần cao su Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2021 chiếm 16,4%, tăng so với mức 14,3% của cùng kỳ năm 2020.

Về chủng loại nhập khẩu, trong 9 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc nhập khẩu 2,69 tỷ USD cao su tự nhiên, tăng 40,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 5 cho Trung Quốc với kim ngạch đạt 167,8 triệu USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam chiếm 6,2% trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc, thấp hơn so với mức 6,7% của 9 tháng đầu năm 2020.

Trung Quốc cũng nhập khẩu 3,59 tỷ USD hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam là thị trường cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp lớn thứ hai cho Trung Quốc, đạt 1,32 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Việt Nam chiếm 36,9% trong tổng trị giá nhập khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Trung Quốc, tăng mạnh so với mức 27,1% của 9 tháng đầu năm 2020.