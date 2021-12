Ngành fintech sẽ được “nhào nặn” ra sao trong thập kỷ tới?

Có thể nói, tiến bộ công nghệ và đổi mới là những mấu chốt của sự phát triển fintech và sẽ tiếp tục thúc đẩy các mô hình kinh doanh đột phá trong các dịch vụ tài chính. Theo phân tích của chuyên gia thị trường tài chính McKinsey, 5 công nghệ chính dưới đây sẽ thúc đẩy sự phát triển fintech và định hình bối cảnh cạnh tranh của ngành tài chính trong thập kỷ tới:

1. Ngân hàng kỹ thuật số

Do thói quen tiêu dùng thay đổi do đại dịch gây ra, việc đóng cửa ngân hàng đang gia tăng. Ngân hàng kỹ thuật số mang đến trải nghiệm khách hàng được cải thiện, và cung cấp các dịch vụ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Ước tính của Statista cho thấy, 64,6% công dân Hoa Kỳ sử dụng ngân hàng trực tuyến vào năm 2021, và điều này có nghĩa là ngân hàng trực tuyến cuối cùng đã trở thành một công cụ chuyển đổi trong lĩnh vực tài chính. Tin tốt là ngân hàng kỹ thuật số không chỉ là hoạt động không cần giấy tờ và không dùng tiền mặt, mà các công nghệ cơ bản cũng đã góp phần đáng kể vào việc chuyển đổi từ mô hình ngân hàng truyền thống tập trung sang mô hình phân tán, dựa trên công nghệ nhiều hơn.

2. Trí tuệ nhân tạo sẽ thúc đẩy việc tạo ra giá trị lớn

McKinsey ước tính rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra giá trị bổ sung lên tới 1 nghìn tỷ USD cho ngành ngân hàng toàn cầu hàng năm. Các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác được cho là sẽ áp dụng tư duy ưu tiên AI, điều này sẽ giúp họ chuẩn bị tốt hơn để chống lại sự xâm phạm bảo mật bằng cách mở rộng hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với các công ty công nghệ.

Trong các dịch vụ tài chính, tính năng khám phá yếu tố tự động hoặc xác định các yếu tố thúc đẩy hiệu quả hoạt động sẽ trở nên phổ biến hơn nhờ AI. Từ đó giúp hoàn thiện mô hình tài chính trong toàn ngành. Là một ứng dụng chính nên AI sẽ giúp lập nên các đồ thị tri thức tài chính và điện toán đồ thị tài chính dễ dàng hơn, từ đó giúp xác định các mô hình trên các mạng lưới tài chính phức tạp, dựa trên một loạt các nguồn dữ liệu thường khác nhau, và điều này cũng sẽ có ý nghĩa sâu rộng hơn trong những năm tới.

Những công nghệ và xu hướng quan trọng này ngày càng trở nên đan xen và tích hợp, tạo động lực to lớn cho sự đổi mới của ngành công nghệ tài chính. Ảnh: @AFP.

Cuối cùng, việc phân tích kết hợp các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư nâng cao sẽ thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu tối thiểu hoặc chỉ sử dụng thông tin liên quan, cần thiết và thông qua việc đào tạo các mô hình tài chính có sử dụng AI. Chúng bao gồm học máy liên kết, học máy phi tập trung nhằm giải quyết rủi ro đối với quyền riêng tư liên quan đến việc tập trung hóa bộ dữ liệu, bằng cách đưa sức mạnh tính toán vào dữ liệu, cùng với mã hóa nâng cao, các công cụ phân tích dữ liệu nhận biết quyền riêng tư khác, điều đó sẽ thúc đẩy một biên giới mới trong việc bảo vệ người tiêu dùng fintech.

Các ứng dụng AI cũng sẽ thâm nhập vào toàn bộ phạm vi hoạt động của ngành tài chính trên các văn phòng ở mọi cấp độ. Các ứng dụng AI hướng tới khách hàng bao gồm các sản phẩm phù hợp, thăm dò và nâng cao trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa và dịch vụ phân tích, rô bốt dịch vụ thông minh và giao diện trò chuyện, trình theo dõi thị trường, giao dịch tự động và cố vấn rô bốt, cũng như xếp hạng tín dụng thay thế dựa trên dữ liệu phi tài chính và xác thực nhận dạng khuôn mặt.

Hiện nay, nhiều tổ chức tài chính vẫn sử dụng AI một cách rời rạc và phân tán, thường chỉ áp dụng công nghệ này cho các trường hợp sử dụng cụ thể hoặc ngành dọc. Nhưng các nhà lãnh đạo ngành ngân hàng đang nhận thức rõ điều này và đang dần chuyển đổi hoạt động của họ, bằng cách triển khai AI một cách có hệ thống trong toàn bộ vòng đời hoạt động kỹ thuật số của họ. Đáng chú ý, ngành tài chính đang dần nhận ra rằng, các thuật toán chỉ có tốt như dữ liệu của họ. Điều này sẽ mở ra tiềm năng chưa được khai thác cho đến nay của ngành tài chính dựa trên hệ sinh thái AI, trong đó các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các công ty dịch vụ tài chính khác hợp tác với những người chơi phi tài chính để tạo điều kiện cho khách hàng có trải nghiệm giao dịch tài chính liền mạch, linh hoạt hơn.

3. Điện toán đám mây sẽ giải phóng những người chơi dịch vụ tài chính

Nghiên cứu của McKinsey cho thấy đến năm 2030, công nghệ điện toán đám mây sẽ chiếm EBITDA (Ebitda là từ viết tắt của cụm từ Earning before interest, taxes, depreciation and amortization trong tiếng Anh, có nghĩa là lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) vượt hơn 1 nghìn tỷ USD trên 500 công ty hàng đầu thế giới. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng, việc sử dụng hiệu quả công nghệ điện toán đám mây có thể tăng 38% hiệu quả từ việc phát triển và bảo trì ứng dụng so với các quy trình vận hành truyền thống; giảm thời gian chết của các ứng dụng fintech xuống 57%, do đó giảm 26% chi phí liên quan đến sự cố kỹ thuật phục hồi hệ thống ứng dụng. Đồng thời, đám mây có thể cải thiện tính toàn vẹn của nền tảng thông qua các quy trình và kiểm soát bảo mật tự động.

Tích hợp AI-điện toán đám mây đang gia tăng: Các ứng dụng nền tảng AI- điện toán đám mây đang phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực như tìm kiếm hình ảnh và âm thanh, thúc đẩy những tiến bộ trong các lĩnh vực giá trị cao như hình ảnh học sâu sẽ tiếp tục cải thiện dịch vụ cho nhiều người dùng fintech hơn thông qua nền tảng điện toán đám mây.

Điện toán đám mây cũng giúp giải phóng các công ty tài chính khỏi các hoạt động kinh doanh không cốt lõi, đồng thời cho phép truy cập vào các dịch vụ lưu trữ và điện toán linh hoạt với chi phí thấp hơn. Các tổ chức tài chính sẽ tiếp tục dựa vào công nghệ điện toán đám mây khi họ xây dựng các khả năng linh hoạt hơn và khởi chạy các doanh nghiệp mới đòi hỏi khả năng đáp ứng cao với thị trường và khách hàng cũng như khả năng mở rộng linh hoạt. Trong khi đó, việc áp dụng phân tích dữ liệu lớn trên quy mô lớn sẽ thúc đẩy nhu cầu về điện toán dựa trên đám mây, cho phép các tài nguyên máy tính được điều chỉnh động để đáp ứng sự thay đổi theo nhu cầu.

Thế giới tài chính thay đổi mạnh mẽ khi đại dịch cuối cùng đã mở ra giá trị thực của ngành fintech. Ảnh: @AFP.

4. Tự động hóa quy trình robot (RPA)

Tự động hóa quy trình bằng robot cho phép các doanh nghiệp đạt được hiệu quả công việc tốt hơn với một khoản đầu tư tương đối nhỏ. RPA sử dụng rô bốt phần mềm (bot) để giải phóng nguồn nhân lực và cải thiện cách thức thực hiện các hoạt động kinh doanh lặp đi lặp lại thường xuyên. Hiện tại, sự đổi mới công nghệ này được định giá là 1,40 tỷ đô la và hy vọng sẽ đạt 11 tỷ đô la vào năm 2027, theo nghiên cứu của Grand View Research.

5. Thanh toán bằng giọng nói

Khi ngân hàng trực tuyến bắt đầu, không ai có thể tưởng tượng được nó có thể phát triển nhanh như thế nào. Kỳ vọng giọng nói ảo sẽ trở thành một phương thức đáng tin cậy cho các cá nhân và doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động ngân hàng thông thường một cách nhanh chóng. Sự tiện lợi của việc nói chuyện so với đánh máy sẽ giúp khách hàng nhanh chóng nhận được thông tin họ cần. Những cải tiến trong công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hiểu ngôn ngữ tự nhiên và tạo ngôn ngữ tự nhiên sẽ cho phép khách hàng sử dụng giọng nói cho các giao dịch ngân hàng theo một cách mạnh mẽ mà sẽ cảm thấy như thể họ đang tương tác với một giao dịch viên là con người thực sự.