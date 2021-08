Ngành hàng không giữa đại dịch Covid-19: Rất cần sáng kiến công nghệ

Tuy nhiên, nếu nhìn ở một góc độ khác thì Covid-19 để lại bài học gì cấp thiết cho lĩnh vực hàng không hiện tại. Dù đây chỉ là một câu chuyện mang tính chất bên lề nhưng rất đáng để nhiều người quan tâm, suy ngẫm.

Các hãng hàng không đang đối mặt với những thách thức chưa từng có như thế nào?

Kể từ khi cuộc khủng hoảng bùng nổ, hàng triệu chuyến bay đã bị hủy trên toàn thế giới và vô số máy bay phải ở chế độ đắp chiếu nằm chờ, hành khách vắng bóng, cảng hàng không ngưng trệ, thậm chí nhiều sân bay báo cáo thua lỗ liên tục vì lệnh giãn cách xã hội tràn ngập ở khắp các quốc gia. Tình hình này gây ra áp lực tài chính nghiêm trọng đối với các nhà khai thác hàng không, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ và cả toàn bộ chuỗi cung ứng.

Với hầu hết các phi đội máy bay trên thế giới hiện đang được bảo dưỡng hoặc không thường xuyên bay, họ cũng đang phải đối mặt với nhiệm vụ bổ sung là bảo dưỡng máy bay của mình cho đến thời điểm thích hợp để bay trở lại, bởi thời điểm đại dịch Covid-19 đang kéo dài quá lâu.

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến ngành hàng không. Mặc dù đối với nhiều hãng hàng không, kế hoạch khôi phục là ưu tiên hàng đầu, nhưng các đổi mới và công nghệ vẫn nằm trong chương trình nghị sự. Ảnh: @Pixabay.

Và đôi khi, đằng sau những sự cố này, đại dịch Covid-19 cũng ngầm đặt ra hàng loạt tiêu chuẩn nâng cấp để các hãng hàng không không ngần ngại đầu tư vào công nghệ mới, hoặc áp dụng các quy trình mới để thay đổi bối cảnh hiện tại.

Cuộc khủng hoảng đánh thức

Tuy nhiên, nếu Covid-19 dạy chúng ta một điều, thì đó là điều này: "Từ nghịch cảnh sẽ mang đến cơ hội". Đừng bao giờ lãng phí một cuộc khủng hoảng giá trị. Nó sẽ thúc giục các hãng hàng không hành động cấp thiết theo những ý tưởng mới, cải tiến mới phù hợp với giai đoạn Covid-19 cũng như hậu Covid-19 sau này. Covid-19 như hồi chuông cảnh tỉnh rằng, những chiêu thức phát triển "yên bình" trước Covid-19 không còn hợp với giai đoạn này và lẫn về sau nữa.

Covid-19 đã tạo ra một bối cảnh mà trên hết là chứng minh lợi ích của các quy trình kỹ thuật số và tự động trong lĩnh vực sân bay. Khi các hãng hàng không cố gắng giảm thiểu khủng hoảng và bắt đầu phục hồi, các công ty công nghệ hàng không cũng đang nỗ lực gấp đôi để đưa ra các ý tưởng nhằm làm cho máy bay, sân bay hoạt động hiệu quả hơn và an toàn hơn, hợp thời hơn với Covid-19. Giám đốc Mainblades Dejan Borota cho biết: "Có rất nhiều cơ hội duy nhất cho những sáng tạo mới vào lúc này. "Trong những thời điểm khó khăn này của ngành, mọi người đều đang tìm cách làm những điều khác biệt và tìm ra những cách tốt hơn, nhanh hơn để vận hành".

Công nghiệp hàng không vũ trụ được cho là một trong những lĩnh vực sáng tạo nhất trên thế giới và đã chứng kiến sự phát triển đáng kinh ngạc, kể từ khi dịch vụ bay thương mại trở nên phổ biến vào nửa sau của thế kỷ 20. Ảnh: @Pixabay.

Những cải tiến mới dần lộ diện

Trong thời gian qua, chúng ta đa thấy có nhiều hãng hàng không đã có những đổi mới công nghệ kịp thời để "sống sót" trong mùa dịch Covid-19. Chúng ta có thể kể đến như chiến lược triển khai thử nghiệm COVID-19 nhanh chóng cho phi hành đoàn.

Delta Air Lines đã hợp tác với công ty chăm sóc sức khỏe CVS Health để đẩy nhanh quá trình xét nghiệm COVID-19 của nhân viên với tùy chọn phản ứng nhanh cho phi hành đoàn. Với động thái này, Delta hy vọng xây dựng được niềm tin về việc đi lại giữa các phi hành đoàn cũng như cho khách hàng.

Xét nghiệm CVS Health Return Ready do bác sĩ lâm sàng của CVS Health giám sát tại các phòng chờ phi hành đoàn trung tâm Delta. Theo Delta, chỉ mất chưa đầy 15 phút để chẩn đoán xem virus COVID-19 đang hoạt động có được phát hiện hay không.

Xét nghiệm ngoáy mũi phản ứng nhanh là phương án xét nghiệm mới nhất mà Delta đang cung cấp cho nhân viên để có thể thiết lập hiểu biết cơ bản về sự lây nhiễm trên khắp sân bay Delta.

Hay Chương trình CleanPlus của United. Vào tháng 5/2021, United Airlines đã khởi động chương trình CleanPlus của mình để cung cấp những gì hãng mô tả là tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành về độ sạch, và an toàn với sự hợp tác của thương hiệu khử trùng bề mặt Clorox và trung tâm y tế Cleveland Clinic.

Sáng kiến này nhằm mục đích thông báo và hướng dẫn các quy trình làm sạch, an toàn và cách ly an toàn xã hội của United, bao gồm các ki-ốt không chạm ở một số địa điểm được chọn để làm thủ tục hành lý, kiểm soát tình trạng hắt hơi, che mặt bắt buộc cho phi hành đoàn và khách hàng, đồng thời cung cấp cho khách hàng các lựa chọn khi các chuyến bay kín chỗ hơn.

Các sáng kiến công nghệ của Clorox hiện đang được sử dụng tại các sân bay trung tâm của United và các chuyên gia y tế từ Cleveland Clinic tư vấn về công nghệ mới, phát triển đào tạo và lập trình đảm bảo chất lượng.

Trong số một số sáng kiến mới nhất mà United đã đưa ra trên máy bay bao gồm tăng cường vệ sinh cabin bằng cách phun tĩnh điện trước mỗi chuyến bay; yêu cầu tất cả nhân viên và khách hàng trên tàu phải đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt; và cung cấp khăn lau tay được quấn riêng cho khách hàng khi họ lên máy bay.

Ngoài ra, Iberia cũng giới thiệu các giải pháp làm sạch máy bay sáng tạo. Iberia đã áp dụng một số giải pháp sáng tạo và bền vững để khử trùng máy bay, nhằm tăng cường vệ sinh trên máy bay và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Để cải thiện đội bay đường ngắn và trung bình của mình, Iberia đã làm việc với nhà cung cấp dịch vụ Multiservicios Aeroportuarios (MASA) để triển khai súng ngắn tĩnh điện mới bắn ra bột mịn, khử trùng ngay cả những bộ phận khó tiếp cận nhất của tay vịn, tựa đầu, khay gấp, bồn cầu và các khu vực cabin khác trên máy bay.

Để máy bay sạch sâu hàng ngày, hãng hàng không đã hợp tác với công ty khởi nghiệp AirlineLoop của Tây Ban Nha, công ty đã thiết kế một hệ thống khử trùng khoang máy bay dễ dàng sử dụng và tiết kiệm năng lượng. Tất cả các bề mặt tiếp xúc đều được phun chất lỏng khử trùng để làm khô gần như ngay lập tức.

Iberia cũng đã chuyển sang sử dụng vải lau và cây lau nhà được làm bằng 100% sợi tre, cứng hơn, đàn hồi hơn và có thể tái chế. Chúng cũng ngăn chặn sự sinh sôi của vi khuẩn và vi sinh vật, cũng như mùi hôi.

JetBlue khám phá hệ thống làm sạch bằng tia UV cho nội thất máy bay. Một hãng hàng không khác đã áp dụng công nghệ tiên tiến để vệ sinh khoang máy bay là JetBlue. Vào tháng 6/2021, hãng hàng không đã triển khai thử nghiệm hệ thống làm sạch cabin bằng tia cực tím để giữ an toàn cho hành khách khỏi vi rút trong khi bay.

Đại dịch đã buộc cả ngành công nghiệp hàng không và công chúng đi du lịch phải tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Ảnh: @Pixabay.

Hệ thống UV Cabin do Honeywell cung cấp là một thiết bị ánh sáng tia cực tím (UVC) di động có thể bao phủ toàn bộ cabin của máy bay cỡ trung trong vòng chưa đầy 10 phút. Trong quá trình thử nghiệm, JetBlue sẽ đánh giá hiệu quả của hệ thống, đồng thời tiếp tục các phương pháp làm sạch khác.

Hãng hàng không đã triển khai tám trong số các thiết bị đã được đưa vào phục vụ như một phần của chương trình 'An toàn từ mặt đất' tại hai trong số các sân bay của hãng - John F. Kennedy International và Fort Lauderdale-Hollywood International. Hai địa điểm này đã bắt đầu chương trình thử nghiệm 90 ngày cho JetBlue để đánh giá giải pháp Honeywell.

Joanna Geraghty, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành JetBlue nhận xét: "Với sự an toàn của các thành viên phi hành đoàn và khách hàng, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, sáng kiến An toàn từ mặt đất của JetBlue là duy trì phương pháp tiếp cận an toàn theo từng lớp, bằng cách đảm bảo các thành viên phi hành đoàn khỏe mạnh, mang lại sự linh hoạt, thêm không gian, giảm điểm tiếp xúc và giữ cho bề mặt luôn sạch sẽ và được khử trùng".

Các đại sứ y tế trên chuyến bay của Etihad. Vào tháng 6/2020, Etihad trở thành hãng hàng không đầu tiên giới thiệu chương trình Đại sứ Sức khỏe được đào tạo đặc biệt để cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe du lịch cần thiết cho hành khách trong nhà ga sân bay và trên máy bay. Sáng kiến này là một phần của chương trình vệ sinh và sức khỏe 'Etihad Wellness' của hãng.

Du khách có thể liên hệ trực tiếp với các Đại sứ chăm sóc sức khỏe 24/7 để mang đến sự trấn an cho khách hàng, bằng cách chia sẻ lời khuyên về sức khỏe khi đi du lịch và chi tiết về các biện pháp chăm sóc sức khỏe, thanh lọc đang được thực hiện trong suốt hành trình di chuyển hàng không của mình. Đội ngũ chuyên dụng đa ngôn ngữ sẽ sẵn sàng hỗ trợ trò chuyện với bạn qua email và web.

Tất cả các Đại sứ Sức khỏe cũng trải qua khóa đào tạo đặc biệt tại các cơ sở đào tạo của hãng hàng không ở Abu Dhabi trên quy mô trực tuyến.

Tony Douglas, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Hàng không Etihad cho biết: "Cung cấp cho khách hàng của chúng tôi kiến thức, thông tin sức khỏe giữa thời kỳ Covid-19, là một trong những giá trị cốt lõi của Etihad và chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ họ, cung cấp thông tin đầy đủ cho họ, giúp họ được bảo vệ, chăm sóc cá nhân cao hơn. Chúng tôi phải đảm bảo rằng, họ có thể đi du lịch một cách yên tâm khi biết rằng chúng luôn đồng hành cùng họ".

Đừng bao giờ lãng phí một cuộc khủng hoảng tốt

Thông thường, khi nói về những cải tiến mới trong ngành hàng không, bạn thường nghe về những chiếc máy bay mới, động cơ tốt hơn, vật liệu có điện trở suất cao hơn và nhiên liệu bền vững. Với sự xuất hiện của robot, VR, AI và blockchain, các giải pháp kỹ thuật số cũng ngày càng được xem xét nhiều hơn trong lĩnh vực bảo trì máy bay. Đặc biệt là các máy bay không người lái hiện đang được kiểm tra lại để giải quyết các thách thức quan trọng về Covid-19.

Giám đốc Mainblades Dejan Borota cho biết: "Xét cho cùng, với rất nhiều máy bay bị nằm chờ do Covid-19, nhu cầu duy trì chúng hoạt động trong khi cắt giảm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và đại trùng tu là một vấn đề cấp bách, điều đó sẽ ngày càng gia tăng trong những năm tới. Đây là lúc giải pháp mới của ngành phải xuất hiện".

Nhìn xa hơn

Vì vậy, liệu cuộc khủng hoảng lớn nhất của ngành hàng không có phải là chất xúc tác để cuối cùng đạt được sự đổi mới theo định hướng dài hạn? Trong mọi trường hợp, có một điều chắc chắn là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những người nhìn xa hơn sẽ thấy được những cơ hội mà cuộc khủng hoảng Coivid-19 tạo ra để tận dụng tối đa sự phục hồi kinh tế.

Vì chúng ta hy vọng sẽ sớm có thể bỏ lại đại dịch phía sau và trở lại bình thường mới, nên cơ hội để nắm bắt và xây dựng dựa trên những tiến bộ của nhiều đổi mới trong ngành hàng không nên được cân nhắc, nghiên cứu, phát triển ngay tử vây giờ, cho dù đó là thông qua AI, VR, robot, blockchain hoặc máy bay không người lái, các đổi mới đóng một vai trò quan trọng đối với sự phục hồi và đó là điều cần thiết là sẽ mang sự thành công cho các doanh nghiệp trong tương lai. Như người Trung Quốc cổ đại nói: "Khi gió thay đổi, một số người xây tường, những người khác lại xây cối xay gió".