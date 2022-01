Ngành nông nghiệp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ "kép" trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan yêu cầu Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương liên quan thực hiện kế hoạch xả nước, lịch lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2021 - 2022 ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ. Ảnh: Lấy nước đổ ải ở Bình Dương (Hải Dương). Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Để chủ động thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ công tác năm 2022 và các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Bộ trưởng Bộ NNPTNT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở NNPTNT các tỉnh, thành phố tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, phong tục, tập quán của từng địa phương; tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đơn vị; thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai, bão, lũ, các đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Tổ chức chúc Tết tại cơ quan, đơn vị với tinh thần tiết kiệm, vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và đúng quy định.

Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ, Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu thực hiện một số nhiệu vụ cụ thể.

Đối với Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương liên quan thực hiện kế hoạch xả nước, lịch lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2021 - 2022 ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ.



Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất và dân sinh; tăng cường kiểm tra và đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, hồ chứa, có các giải pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Tổng cục Phòng, chống thiên tai chỉ đạo các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai, nhất là tại các tỉnh miền Trung để các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, vui xuân đón Tết.

Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết; tăng cường kiểm tra và đảm bảo an toàn đê sông, đê biển, an toàn hồ, đập; tổ chức trực ban trong dịp Tết để kịp thời cảnh báo thiên tai và giải quyết các sự cố xảy ra.

Tổng cục Lâm nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra thực hiện nghiêm Chỉ thị số 9095/CTBNN-TCLN, ngày 30/12/2021 về tổ chức phong trào ‟Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô 2021-2022, chống chặt phá rừng trái pháp luật.

Tổ chức trực ban trong dịp Tết để chỉ đạo công tác phòng chống cháy rừng, kịp thời cảnh báo và xử lý các tình huống xảy ra.

Tổng cục Thủy sản chỉ đạo các địa phương chuẩn bị con giống và các điều kiện kỹ thuật khác để đảm bảo thả giống đúng lịch thời vụ. Tổ chức tốt các đợt ra quân khai thác hải sản, chủ động các biện ph áp hỗ trợ ngư dân phòng tránh rủi ro, yên tâm vươn khơi bám biển , tuyên truyền ngư dân khai thác hải sản đúng quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế.

Cục Trồng trọt chỉ đạo thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp; triển khai hỗ trợ kịp thời hạt giống cây trồng theo quy định đối với các địa phương, vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ để nhanh chóng phục hồi sản xuất.

Cục Bảo vệ thực vật tổ chức trực ban trong dịp Tết để chỉ đạo công tác phòng chống dịch và kịp thời xử lý các vùng dịch phát sinh; triển khai hỗ trợ kịp thời thuốc bảo vệ thực vật theo quy định cho các địa phương , vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ để nhanh chóng phục hồi sản xuất.

Cục Chăn nuôi chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2022. Chỉ đạo, kiểm tra các địa phương thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống đói, rét cho vật nuôi vụ Đông Xuân 2021 - 2022 tại văn bản số 7055/BNN-CN, ngày 27/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Cục Thú y chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nghiêm Chỉ thị số 6477/CT-BNN-TY, ngày 08/10/2021 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Triển khai hỗ trợ kịp thời vắc xin, hóa chất sát trùng theo quy định cho các địa phương, vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, nguy cơ dịch bệnh để nhanh chóng phục hồi sản xuất, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan, nhất là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Tổ chức trực ban trong dịp Tết để chỉ đạo công tác phòng chống dịch và kịp thời xử lý các ổ dịch phát sinh.

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 2078/KH-BCĐTƯATTP, ngày 15/12/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối nông sản, cơ sở kinh doanh thực phẩm, rau, quả phục vụ Tết; xử lý các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo dõi sát tình hình cung, cầu lương thực, thực phẩm thiết yếu trong dịp Tết để có biện pháp can thiệp kịp thời không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá; đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

Thanh tra Bộ tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành tập trung vào việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến nông sản và chăn nuôi.

Tổ chức kiểm tra, nắm tình hình những trường hợp sử dụng tài sản công và việc tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện toàn diện các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, trong đó có giải pháp thực hiện quyết liệt các công tác sau:

Tổ chức rà soát, kiểm tra việc chuẩn bị các loại vật tư nông nghiệp và các điều kiện kỹ thuật khác, nhất là giống cây trồng, vật nuôi để đảm bảo sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đúng thời vụ.

Triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, phòng chống phá rừng, cháy rừng; tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.