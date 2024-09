Theo Sở NNPTNT TP.HCM, tính đến tháng 8/2024, diện tích gieo trồng hoa, cây kiểng tại Thành phố đạt 2.195ha (trong đó diện tích trồng mai 810ha, lan 305ha, hoa nền 450ha, kiểng - bonsai 630ha).

6 tháng đầu năm 2024, sản lượng cá cảnh của TP.HCM đạt 44,7 triệu con (tăng 5,4% so cùng kỳ), xuất khẩu đạt 6 triệu con (tăng 17,9% so cùng kỳ) và kim ngạch xuất khẩu đạt 6,06 triệu USD (tăng 16,1% so cùng kỳ).

Sau 2 tháng, sản lượng cá cảnh 8 tháng của TP.HCM đạt 80 triệu con, sản lượng cá cảnh xuất khẩu đạt 8,85 triệu con, kim ngạch xuất khẩu cá cảnh đạt 8,94 triệu USD. Như vậy chỉ sau 2 tháng, sản lượng cá cảnh TP.HCM tăng gần gấp đôi; kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 2 triệu USD.

Ngành sinh vật cảnh TP.HCM đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: H.N

Có thể thấy, ngành sinh vật cảnh đang đem lại nguồn thu lớn cho Thành phố. Chính vì thế, đây là ngành nghề nông thôn được TP.HCM khuyến khích phát triển. Trong đó bao gồm trồng: hoa lan, hoa mai vàng, cây kiểng…; nuôi cá cảnh.

Ông Phạm Mạnh Tuyên - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh cho biết, các sản phẩm sinh vật cảnh không chỉ là thú chơi mà còn là loại hình nghệ thuật từ nhiều thế hệ trước. Đây là văn hóa truyền thống của dân tộc, một phần văn hóa ứng xử của con người với thiên nhiên. Lĩnh vực này tạo ra giá trị kinh tế cao, giúp quảng bá hình ảnh nghệ nhân, nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Theo ông Nguyễn Văn Phụng - Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, trong sự phát triển của ngành nông nghiệp TP.HCM, chuyển từ mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp đô thị, từ đơn giá trị thành đa giá trị, các sản phẩm sinh vật cảnh ngày càng phong phú, phát triển mạnh.

"Sản phẩm sinh vật cảnh dần trở thành ngành kinh tế sinh thái, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế. Hiệu quả sản xuất sinh vật cảnh đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng GRDP của ngành nông nghiệp, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu, mang về nguồn ngoại tệ đáng kể", ông Phụng nói.

Thời gian qua, TP.HCM đã tổ chức nhiều cuộc thi liên quan đến lĩnh vực sinh vật cảnh. Mới đây nhất là Hội thi - Triển lãm sinh vật cảnh năm 2024 do Hội Ngành nghề Nông nghiệp TP.HCM, Hội Sinh vật cảnh quận 11 (TP.HCM) tổ chức. Thông qua các cuộc thi, tìm ra những cá nhân, tổ chức tiêu biểu trong phát triển ngành nghề nông thôn. Qua đó, lan tỏa thông điệp, khuyến khích phát triển những ngành nghề nông thôn mang lại giá trị kinh tế cao.

Các cuộc thi cũng là dịp để các nhà vườn giao lưu, trao đổi, hợp tác với nhau để xây dựng nên chuỗi sản xuất trong phát triển ngành nghề nông thôn tại TP.HCM.