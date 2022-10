Ngành Thuế triển khai thành công hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Nhiều ngành hồi phục tăng trưởng cao

Tổng cục Thuế cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội khởi sắc ở hầu hết các lĩnh vực. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III/2022 tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều ngành đã khôi phục tăng mạnh và đạt mức tăng trưởng cao hơn trước khi dịch Covid-19 xảy ra như: Công nghiệp chế biến, chế tạo; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; xuất khẩu hàng hóa…

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2022 ước tính tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung (GDP) 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,99%, đóng góp 4,04%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,44%, đóng góp 41,79%; khu vực dịch vụ tăng 10,57%, đóng góp 54,17%.

Hóa đơn điện tử được trên khai trên cả nước. Ảnh: D.V.

Tổng thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 9/2022 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 78.200 tỷ đồng, đạt 6,7% dự toán, bằng 129,1% so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể: Thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý trong quý III/2022 đạt khoảng 316.772 tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán, bằng 127,7% so với cùng kỳ.

Số nợ thuế thu hồi được trong tháng 9/2022 ước đạt 2.771 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng/2022 thu hồi nợ đạt 25.600 tỷ đồng, bằng 61% chỉ tiêu thu nợ năm 2022.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp NSNN theo Nghị quyết 94/2019/QH14 đạt 2.405 tỷ đồng.

Về triển khai dịch vụ eTax Mobile, Tổng cục Thuế đã làm việc với ngân hàng và đã tích hợp việc nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile App của Tổng cục Thuế với 09 Ngân hàng (Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (Hdbank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB),...)

Đồng thời, mở rộng việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế, đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trực tuyến và nộp thuế điện tử tại nhiều Ngân hàng; đẩy mạnh việc triển khai chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ. Kết quả đến cuối tháng 9/2022 đã có 171.871 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, 74.765 giao dịch với tổng số tiền trên 320 tỷ đồng.

Hệ thống hóa đơn điện tử triển khai tại 63 tỉnh, thành phố

Về khai thuế điện tử, theo Tổng cục Thuế, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục thuế trực thuộc. Đến nay, đã có 872.701 doanh nghiệp (DN) tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 873.297 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,93%. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2022 đến ngày 27/09/2022 là 14.532.945 hồ sơ.

Dịch vụ nộp thuế điện tử: Số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 865.514 DN trên tổng số 873.297 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,11%.

Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 859.053 DN trên tổng số 873.297 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,37%.

Từ ngày 01/01/2022 đến cuối tháng 9/2022, các DN đã nộp tiền thuế thông qua 2.854.150 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 627.234 tỷ đồng và 48.707.107 USD.

Các đại biểu dự hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế 9 tháng và triển khai công tác thu ngân sách những tháng cuối năm. Ảnh: Bùi Dương.

Về dịch vụ khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản: Tổng cục Thuế đã triển khai tại 63 Cục Thuế và các Chi cục thuế trực thuộc. Kết quả từ khi triển khai đến ngày 27/09/2022, đã có 1.139.586 tài khoản đăng ký, số tờ khai đã nhận từ ngày 01/01/2022 đến ngày 27/9/2022 là 175.268 tờ khai.

Về triển khai dịch vụ hỗ trợ khai lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 27/09/2022, số lượng tờ khai điện tử dịch vụ khai lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy tại Cục Thuế TP.Hà Nội là 84.109 hồ sơ trên tổng số 303.958 hồ sơ, đạt tỷ lệ 27,67%; tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh là 102.476 hồ sơ trên tổng số 404.537 hồ sơ, đạt tỷ lệ 25,33%.

Về dịch vụ nộp thuế điện tử: Tổng cục Thuế đã kết nối với Ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy trên Cổng DVCQG hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, Mobile banking. Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/09/2022 đã có 312.552 giao dịch nộp LPTB ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức ibanking và mobile banking.

Về mở rộng dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân: Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan hỗ trợ triển khai dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất trên cổng Dịch vụ công quốc gia cho 63/63 tỉnh, thành phố và đã nhận được nhiều kết quả tích cực của người dân trong việc giảm thủ tục hành chính.

Lũy kế đến ngày 27/9/2022, đã có 419.204 giao dịch nộp nghĩa vụ tài chính qua Cổng DVCQG với số tiền trên 1.998 tỷ đồng.