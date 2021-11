Ngày Black Friday 2021, cửa hàng giảm giá "sập sàn" vẫn chịu cảnh đìu hiu

Sáng 26/1, ngày Black Friday, phổ biến với tên gọi ngày thứ 6 đen nhiều cửa hàng bán lẻ lớn nhỏ trên các tuyến phố TP. Hà Nội như Bà Triệu, Chùa Bộc, Cầu Giấy, Xuân Thủy,… hay các Trung tâm thương mại lớn như Vincom, Aeon Mall, IPH… đã treo biển giảm giá với mức giảm giá phổ biến từ 30% - 70% cho các mặt hàng chủ yếu quần áo, thời trang, đồ điện tử điện lạnh….

Thậm chí, một số cửa hàng còn đưa ra mức giảm "sập sàn" từ 80-90% cho một số khách hàng đến sớm. Theo đó, chương trình giảm giá được các cơ sở kéo dài từ ngày 24/11 đến hết ngày 28/11. Ngoài ra, một số cửa hàng giảm giá đến hết tháng 11.

Nhiều tuyến phố thời trang tại Hà Nội vắng lặng trong sáng 26/11. (Ảnh: Thanh Phong)

Tuy các cơ sở đều quảng cáo giảm mạnh dịp Black Friday, tuy nhiên, theo ghi nhận của Dân Việt, trong sáng 26/11, không khí mua sắm của người tiêu dùng khá trầm lắng.

Tại các cửa hàng quần áo, đồ gia dụng, nhiều nhân viên được điều động để sẵn sàng phục vụ khi lượng khách tăng. Tuy nhiên, trong dịp Black Friday năm nay, lượng khách ra vào các cửa hàng cũng như trung tâm thương mại giảm mạnh.

Theo chia sẻ của chủ một cửa hàng quần áo tại Cầu Giấy, lượng khách giảm có thể do nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân chính là do tình trạng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, thu nhập của người tiêu dùng giảm sút. Do đó, người dân thường tập trung mua sắm các mặt hàng thiết yếu.

"Tôi đã lường trước năm nay sẽ ít khách nhưng không nghĩ vắng đến mức độ này. Nhưng trong buổi sáng, mọi người vẫn phải đi làm nên chưa đi mua sắm được. Hy vọng đến chiều tối tình trạng sẽ được cải thiện", chủ cửa hàng này cho hay.

Các trung tâm thương mại cũng trong tình trạng đìu hiu sáng 26/11 ngày Thứ sáu đen. (Ảnh: Thanh Phong)

Chị Thanh Hằng (Long Biên, Hà Nội), một "tín đồ" mua sắm cho biết, đối với các thương hiệu lớn như Adidas, Nike,… có niêm yết giá trên store, ngày Black Friday sẽ được giảm giá "thật". Đối với các cửa hàng bán quần áo không có thương hiệu hoặc thương hiệu nhỏ, việc nâng giá lên rồi khuyến mại là có thể xảy ra.

"Một chiếc áo phông Adidas chính hãng, tôi đã xem từ lâu có giá gần 1 triệu đồng. Vào dịp Black Friday, chiếc áo này được giảm còn 320.000 đồng, khi đó, tôi mới quyết định mua. Còn đối với các cửa hàng trôi nổi trên thị trường họ không có kênh chính thức để niêm yết giá, dù nâng giá lên gấp 2, 3 lần rồi bảo giảm thì không ai biết được", chị Hằng chia sẻ.

Về các ngành hàng đồ gia dụng, nhân dịp Black Friday, nhiều thương hiệu Unie, Kalite, Elmich, Smartcook mang đến loạt giảm giá sâu đến 50% cho các sản phẩm chảo chống dính, máy xay sinh tố, nồi chiên không dầu, bếp đôi, bộ nồi inox...

Giá các mặt hàng điện tử, gia dụng vẫn neo ở mức giá khá cao khiến nhiều người tiêu dùng e dè. (Ảnh: Thanh Phong)

Tuy nhiên, cũng trong sáng 26/11, tình hình kinh doanh ở các cửa hàng điện máy lớn như Pico, Media Mart cũng không "khá khẩm" hơn. Anh Hoài Lam (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đánh giá, giá các mặt hàng gia dụng đợt này không giảm nhiều hoặc đã giảm nhưng vẫn ở mức khá cao nên khó đẩy sức mua.

"Tôi đã tham khảo các cửa hàng điện máy dự tính mua một số đồ gia dụng như bếp từ, hồng ngoại, nồi chiên không dầu,… nếu có mức giá rẻ. Nhưng tôi thấy giá một chiếc bếp hồng ngoại ở mức 750.000 – 1,3 triệu đồng, bếp từ hơn 1 triệu/chiếc thì không phải rẻ, có cảm giác cao hơn ngày thường.

Thậm chí, có một mẫu nồi chiên không dầu, tôi tham khảo giá trên trang thương mại điện tử hoặc một số mạng xã hội có giá từ 2,5 tới 2,8 triệu đồng. Lúc ra cửa hàng điện máy gần nhà thấy bán với giá hơn 3 triệu mà có quảng cáo là đã giảm nên tôi quyết định không mua nữa vì "loạn" giá", anh Hoài Lam cho hay.