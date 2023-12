Khai mạc ngày hội Du lịch “Non nước Cao Bằng – Xứ sở thần tiên” tại Hà Nội

Theo đó, khai mạc chương trình Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng năm 2023 với chủ đề "Non nước Cao Bằng - Xứ sở thần tiên" được diễn ra tại Hà Nội trong sự chào đón và háo hức của người dân.



Trong tiết trời đông hơi se se lạnh, những bản hát Then, điệu múa của các chàng trai, cô gái đồng bào dân tộc tỉnh Cao Bằng được trình diễn, giới thiệu tới người dân Thủ đô, du khách trong và ngoài nước. Không những thế, những hình ảnh cảnh sắc, kiệt tác của thiên nhiên như thác bản Giốc, động Ngườm Ngao, hồ Thang Hen, núi mắt thần, suối Lê Nin… cũng đã được quảng bá, giới thiệu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cho biết, Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng là dịp tỉnh đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu với nhân dân Thủ đô Hà Nội, du khách trong nước và quốc tế về vùng đất, con người và các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Đồng thời đây cũng là dịp để giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, đưa du lịch Cao Bằng sớm trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Đại biểu khách mời cùng lãnh đạo tỉnh Cao Bằng bấm nút khai mạc Ngày hội Du lịch non nước Cao Bằng năm 2023. Ảnh: H.H

Khai mạc ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng – Xứ sở thần tiên"

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu khách mời cùng lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã bấm nút khai mạc Ngày hội Du lịch non nước Cao Bằng năm 2023.

Nằm trong khuôn khổ Ngày hội này, nhiều hoạt động được diễn ra như: Trình diễn và trưng bày các bộ sưu tập thời trang Áo dài Non nước Cao Bằng, khăn lụa Non nước Cao Bằng, Việt Nam gấm hoa. Trình diễn trích đoạn Lễ cấp sắc dân tộc Sán Chỉ (huyện Bảo Lạc); Lễ hội Nàng Hai (huyện Quảng Hòa). Trình diễn trang phục dân tộc của các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ. Biểu diễn nghệ thuật dân gian Cao Bằng. Trưng bày ảnh đẹp về Du lịch Cao Bằng, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Trình diễn, giới thiệu các nghề thủ công truyền thống như chế tác đàn Tính, nón Nùng; thêu, in hoa văn bằng sáp ong; dệt thổ cẩm; rèn dao…

Các gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm thực đặc sắc của huyện, thành phố Cao Bằng. Ảnh: H.H

Đồng thời Cao Bằng còn tổ chức 10 gian trưng bày sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm thực đặc sắc của 10 huyện, thành phố thuộc tỉnh Cao Bằng. Trong đó có 02 gian hàng giới thiệu các ấn phẩm về danh thắng du lịch, điểm du lịch tiềm năng, văn hóa các dân tộc; các di sản, địa chất, địa mạo trong vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng và phát quà tặng du lịch.

Tại đây còn có 06 gian hàng chế biến và trưng bày các món ăn ẩm thực truyền thống của tỉnh Cao Bằng như xôi trám, bánh coóng phù, phở chua, bánh áp chao, vịt quay, thạch đen, thạch trắng, các sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao và các sản vật của địa phương được rất nhiều du khách và người dân ghé thăm và mua.

Gian hàng của huyện Trùng Khánh với đặc sản là hạt dẻ được nhiều người dân Thủ đô thích thú và đến mua. Ảnh: H.H

Cũng cùng ngày, Cao Bằng tổ chức chương trình xúc tiến điểm đến "Non nước Cao Bằng - Xứ sở thần tiên" nhằm quảng bá, kết nối, trao đổi kinh nghiệm hợp tác xây dựng các tour, tuyến với tất cả các doanh nghiệp trên cả nước.

Chia sẻ tại chương trình xúc tiến, ông Hoàng Xuân Ánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho hay, tỉnh xác định xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, vì vậy tỉnh hướng tới tập trung phát triển du lịch, dịch vụ bền vững, xây dựng Cao Bằng thành trung tâm du lịch của các tỉnh khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. Chương trình xúc tiến "Non nước Cao Bằng – Xứ sở thần tiên" với mục đích kết nối các hoạt động du lịch, thúc đẩy quảng bá, truyền thông hình ảnh, du lịch Cao Bằng tới các doanh nghiệp, du khách trên cả nước.

Thác bản Giốc, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Ảnh: BTC

Tỉnh Cao Bằng có tới gần 95% dân số là người dân tộc thiểu số sinh sống với văn hóa bản địa đa dạng và đặc sắc, thu hút đông đảo du khách đến tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm. Toàn tỉnh hiện có hơn 200 di tích, trong đó 101 di tích đã được xếp hạng các cấp (03 di tích quốc gia đặc biệt, 26 di tích cấp quốc gia, 72 di tích cấp tỉnh); 02 bảo vật Quốc gia. Di sản văn hóa phi vật thể đang tồn tại trên địa bàn tỉnh có trên 2000 di sản. Trong đó lễ hội truyền thống có 200 di sản; nghề thủ công truyền thống có 112 di sản; tri thức dân gian có 487 di sản; nghệ thuật trình diễn dân gian có 300 di sản…

Hiện nay, tỉnh Cao Bằng có 07 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, đặc biệt di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (trong đó có Nghi lễ Then Tày tỉnh Cao Bằng).

Bên cạnh đó, Cao Bằng sở hữu nhiều danh lam được đánh giá cao và tôn vinh như: Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Danh thắng quốc gia Thác Bản Giốc; các di tích danh thắng quốc gia: Hồ Thăng Hen (huyện Quảng Hòa), Động Ngườm Ngao, Mắt Thần Núi (huyện Trùng Khánh)…

Chương trình Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng sẽ diễn ra nhiều hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa đặc sắc của địa phương từ ngày 8-10/12.