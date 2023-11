Video: Bế mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu.

Sôi động thành phố Lai Châu những ngày Lễ Hội

Chiều ngày 5/11, tại Trung tâm hội nghị Văn hoá tỉnh, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu năm 2023.



Với chủ đề "Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người", Ngày hội đã góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đột phá chiến lược tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và để "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" theo lời dạy của Bác. Đồng thời, Ngày hội đã tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; tôn vinh, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người toàn quốc nói riêng và bản sắc văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam nói chung.

Ngày hội đã tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; tôn vinh, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người toàn quốc nói riêng và bản sắc văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam nói chung. Ảnh: Tuấn Hùng

Tại Lễ Bế mạc, Ban Tổ chức Ngày hội đã trao cờ nhất, nhì, ba, khuyến khích toàn đoàn cho 8 tỉnh tham gia Ngày hội thi các môn thể thao dân tộc. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về Lai Châu.

Tiếp nối Lai Châu, tỉnh Lào Cai đăng cai Hội nghị vào năm 2008

Đối với các hoạt động văn hoá, Ban Tổ chức đã trao 9 giải A, B, C cho các đoàn tham gia không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng; 45 giải A, B, C cho các đoàn tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng; 9 giải A, B, C chương trình trình diễn trang phục truyền thống; 8 giải A, B trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và 8 giải A, B cho các đoàn có thành tích trong trình diễn nghề thủ công truyền thống của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người.

Ngày hội đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương đến tham dự, chỉ đạo, động viên khích lệ các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên. Ảnh: Tuấn Hùng

Ngày hội được chuẩn bị và tổ chức chu đáo, quy mô; đảm bảo tính thống nhất, khoa học giữa các đơn vị tổ chức thực hiện và các đơn vị tham gia Ngày hội diễn ra an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, thu hút sự quan tâm của đông đảo đồng bào các tỉnh tham gia Ngày hội nói riêng và cả nước nói chung.

Kết thúc Ngày hội, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL cho 18 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia thành công Ngày hội Văn hoá các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu năm 2023; Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Ngày hội Văn hoá các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I và Tuần Văn hoá - Du lịch Lai Châu năm 2023.

Ban tổ chức đã khen thưởng18 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia thành công Ngày hội Văn hoá các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu năm 2023. Ảnh: Tuấn Hùng

Dịp này, tỉnh Lai Châu đã trao cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ II năm 2028 cho tỉnh Lào Cai.