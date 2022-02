Ngay khi đăng cơ, vì sao Ung Chính lại giết thái giám thân cận của Khang Hi?

Nhắc đến triều đại nhà Thanh, người ta thường nghĩ tới thời kỳ "bế quan tỏa cảng" ở giai đoạn sau, bất ổn và bị chia cắt bởi các thế lực ngoại bang. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được sự hưng vượng và thịnh trị trong thời kỳ đầu của nhà Thanh. Thời kỳ hoàng kim thịnh trị này bắt đầu từ thời hoàng đế Khang Hi, đến thời trị vì của Ung Chính và cuối cùng là Càn Long. Trong thời kỳ trị vì của ba vị hoàng đế này, nhà Thanh trở nên vững mạnh và phát triển thịnh vượng.

Tuy nhiên, trong thời hoàng đế Khang Hi trị vì, một sự kiện đặc biệt đã xảy ra. Đó chính là sự kiện "Cửu tử đoạt đích", chỉ 9 người con trai của ông nổi lên tranh đoạt ngôi vị.

Chín người con của Khang Hi tranh giành ngôi vị. Ảnh: Sohu

Sự kiện trên đã đẩy đất nước rơi vào hỗn loạn, bất ổn trong một khoảng thời gian ngắn. Cuối cùng, ngôi vị được hoàng đế Khang Hi truyền cho Tứ A Ca Dận Chân (tức Ung Chính sau này).

Ung Chính kế thừa ngôi báu. Trong suốt thời gian trị vì, ông được coi là một vị hoàng đế có tài đức, cần kiệm, ngay thẳng. Các chính sách cai trị của ông đã mở đường cho sự thịnh trị gần 150 năm tiếp theo của nhà Thanh.

Từ xa xưa, các vị hoàng đế khi tại vị đều sẽ có một thái giám thân cận để phò tá, giúp việc cho mình. Thái giám Triệu Xương là người đã ở bên cạnh Khang Hi từ lúc nhỏ, vì vậy rất được hoàng đế tin tưởng. Những năm cuối đời, sức khỏe hoàng đế Khang Hi ngày một yếu. Ông đã giao cho Triệu Xương một số việc quan trọng để bí mật xử lý. Nhưng đến khi Ung Chính lên ngôi, vị hoàng đế này lại ban cái chết cho Triệu Xương.

Triệu Xương là thái giám thân cận của Khang Hi. Ảnh: Sohu

Ngay sau khi Triệu Xương chết, lời đồn khắp nơi cho rằng Triệu Xương có quyền vị cao. Hoàng đế Ung Chính sợ việc thái giám sẽ lộng quyền vì vậy đã ban cái chết cho Triệu Xương. Cũng có tin đồn rằng sở dĩ Triệu Xương bị xử tử vì vị thái giám này biết được nguyên nhân thực sự của việc hoàng đế Khang Hi truyền ngôi và những câu chuyện xung quanh sự kiện "Cửu tử đoạt đích" mà Ung Chính sợ bị lộ. Do đó, ngay sau khi hoàng đế Khang Hi mất, Ung Chính đã ban chết cho Triệu Xương.

Cho đến ngày nay, người ta đã tìm được di chiếu của hoàng đế Khang Hi. Ở góc độ nào đó đã chứng minh được việc Ung Chính được truyền ngôi là đúng với ý chỉ lúc bấy giờ. Tuy nhiên cũng có khả năng di chiếu đó do Ung Chính làm giả, để hậu thế không lật lại những quá khứ lịch sử mà ông muốn giấu.

Lý do Ung Chính ban chết cho Triệu Xương

Ngay sau khi ban chết cho Triệu Xương, Ung Chính đã công bố những tội trạng của Triệu Xương. Đầu tiên là việc Triệu Xương đã âm thầm cài nhiều kẻ gian xung quanh để bí mật theo dõi mọi hành động của Ung Chính. Là một thái giám, việc bí mật theo dõi cuộc sống hàng ngày của hoàng đế là một việc phạm thượng.

Ung Chính rất muốn Triệu Xương chết. Ảnh: Sohu

Thứ hai là Triệu Xương đã làm cho con trai của cố Thái tử Dận Nhưng một chiếc hỏa liêm. Chiếc hỏa liêm này tồn tại cho đến bây giờ. Có nhiều người cho rằng, điều này rất bình thường. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh lúc đó, Ung Chính lo sợ rằng nó sẽ là tín vật kết nối giữa Triệu Xương và con của Thái tử Dận Nhưng để giành lại ngai vàng. Thứ ba, tội của Triệu Xương chính là đã trộm 5.000 lạng bạc thuế từ ngân khố quốc gia lúc bấy giờ. Đó là tội lớn không thể tha thứ.



Ba tội danh của Triệu Xương lúc đó được Ung Chính đưa ra đều là những tội trạng nghiêm trọng. Nhưng dù cho Triệu Xương có phạm nhiều hay ít tội thì cũng có thể thấy được Ung Chính rất muốn giết Triệu Xương. Bởi Triệu Xương chết, Ung Chính sẽ loại bỏ đi được mối lo làm phản của những thế lực cũ và củng cố địa vị của mình vững chắc hơn.