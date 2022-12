Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng do Hoàng Lê Nhất Thắng (SN 1993, trú tại phường An Đông, TP.Huế) cầm đầu về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá