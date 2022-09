Clip thời điểm Dương Văn Thành điều khiển ô tô màu trắng 7 chỗ tông thẳng làm hai vợ chồng anh Q, chị Th tử vong.

Sáng ngày 5/9, Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Dương Văn Thành (sinh năm 1975, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông trong khi tham gia giao thông, điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng, tài sản của người khác.



Cụ thể, 15 giờ chiều ngày 3/9, Dương Văn Thành điều khiển ô tô con biển kiểm soát 37A-391.70 chở theo 5 người chạy tốc độ rất nhanh trên Quốc lộ 48A hướng Quỳ Hợp - Thái Hòa (Nghệ An) tông thẳng vào xe máy đang đi sát lề đường cùng chiều do hai vợ chồng anh T.V.Q (sinh năm 1971) chở theo vợ là chị N.T.Th (sinh năm 1980), khiến cả hai vợ chồng anh Q, chị Th tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn do Dương Văn Thành gây ra. Ảnh: CA

Đáng lên án, Thành đã bất chấp hiệu lệnh dừng xe của Tổ công tác số 3, Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An khi bị phát hiện chạy với tốc độ cao.

Lúc 14 gờ 48' ngày 3/9, Thành chạy với tốc độ 96km/h, vượt gần gấp đôi tốc độ cho phép là 50km/h đoạn qua Km 45+800 trên Quốc lộ 48A (địa phận xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

Hậu quả là Dương Văn Thành đã tông thẳng xe vào xe máy đang đi sát trong lề đường của hai vợ chồng anh Q và chị Th, khiến cả hai vợ chồng tử vong.

Phía công an cũng cho biết, qua kiểm tra, trong người Dương Văn Thành có nồng độ cồn rất cao.

Được biết, hai vợ chồng nạn nhân Q và Th ở xóm Hưng Thắng, xã Nghĩa Tiến có hoàn cảnh rất khó khăn. Hai vợ chồng tử nạn để lại mẹ già gần 80 tuổi và 3 đứa con nhỏ, con đầu học lớp 11 và con út mới học lớp 5.