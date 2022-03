Nghệ An: Người đàn ông lấy điện thoại tự quay cảnh ăn lá ngón tự tử

Sáng ngày 10/3, lãnh đạo UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) xác nhận người thanh niên trong clip quay cảnh tìm ăn lá ngón tự tử đã tử vong.

Theo đó, người ăn lá ngón tự tử là anh Xồng B.B (sinh năm 1989, bản Phù Quặc 3, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Anh Xồng B.B được cho là trách móc người yêu do không làm theo ý mình nên đã giận dỗi bỏ lên đồi tìm cây lá ngón hái ăn.

Hình ảnh anh Xồng B.B quay cảnh ăn lá ngón tự tử được làm mờ. Ảnh làm mờ từ clip.

Vừa ăn lá ngón, anh Xồng B.B vừa lấy điện thoại quay lại cảnh ăn lá ngón cực độc này. Sau đó mọi người phát hiện anh Xồng B.B tử vong.

Trước đó, cũng tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, do mâu thuẫn với đám bạn, 3 nữ sinh cũng rủ nhau ăn lá ngón tự tử nhưng may mắn được phát hiện cứu kịp thời.

Cây lá ngón thuộc họ hoàng đằng là một loại cây leo thân quấn mọc hoang dại ở miền núi. Độc tính của lá ngón là do các ancaloit chứa trong toàn bộ cây, mức độ độc giảm từ rễ, lá, hoa, quả và thân cây.

Người ăn lá ngón có các triệu chứng khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn… sau đó bị mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, đồng tử giãn và tử vong rất nhanh do ngừng hô hấp.