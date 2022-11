Nghệ An: Phá thành công chuyên án, triệt xoá đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng

Ngày 22/11/2022, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công chuyên án, triệt xoá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng Internet.



Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: CA

Cơ quan công an bắt 11 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan; chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là trên 100 tỷ đồng.

Cụ thể, vào khoảng tháng 8/2022, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng Internet bằng các ứng dụng như Zalo, Telegram, Mocha và các phần mềm tính điểm lô, đề.

Đáng chú ý, đường dây này hoạt động trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và các địa phương lân cận như huyện Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hoà. Hình thức, thủ đoạn phạm tội rất tinh vi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.



Công an huyện Quỳnh Lưu lấy lời khai của Nguyễn Đình Đức - một trong hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn. Ảnh: CANA

Hoạt động của đường dây này đã ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và là nguy cơ phát sinh một số loại tội phạm như lừa đảo, trộm cắp tài sản.

Trước tình hình đó, Công an huyện Quỳnh Lưu đã báo cáo và xin ý kiến của Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xoá.

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã nắm được phương thức hoạt động của đường dây đánh bạc nói trên, đặc biệt là cách các đối tượng liên lạc, chuyển bảng lô, đề, thanh toán tiền với nhau.

Tang vật vụ án hình sự. Ảnh: CA

Cầm đầu đường dây là 2 đối tượng Nguyễn Đình Thành (SN 1987) và Nguyễn Đình Đức (SN 1992) cùng trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, xác định thời cơ đã chín muồi, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Phạm Thế Tùng, ngày 19/11/2022, Công an huyện Quỳnh Lưu chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án, triệt xoá đường dây đánh bạc, bắt giữ đồng loạt 11 đối tượng chủ yếu trú tại địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc và thị xã Thái Hoà.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 2 cáp đề, 23 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 250 triệu đồng cùng 5 thẻ ATM.

Qua đấu tranh, Công an huyện Quỳnh Lưu chứng minh số tiền các đối tượng đánh bạc trong ngày 19/11/2022 là gần 1,8 tỷ đồng; tổng số tiền các đối tượng đánh bạc từ đầu tháng 8/2022 đến thời điểm bị bắt giữ là trên 100 tỷ đồng.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đang đấu tranh mở rộng chuyên án.