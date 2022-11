Bắt "Phương nở" - kẻ cầm đầu nhóm vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc lớn ở Hà Nội

Ngày 1/11, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự mới đây đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Mai Phương (tức "Phương nở"), Đỗ Sỹ Hiệp, Tạ Đình Mạnh, Lê Văn Phú, Nguyễn Minh Hằng về hành vi "Đánh bạc", quy định tại Điều 321 - Bộ luật Hình sự (BLHS); Nguyễn Ngọc Lan về hành vi "Tổ chức đánh bạc", quy định tại Điều 322 - BLHS; tiến hành phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với Đỗ Thị Mai Phương, Đỗ Sỹ Hiệp, Nguyễn Ngọc Lan và Nguyễn Thị Minh Hằng với số tiền phong tỏa khoảng 1,5 tỷ đồng.

Công an TP.Hà Nội vừa bắt đối tượng "Phương nở". Ảnh: CACC

Theo Công an TP.Hà Nội, từ tháng 6/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông, TP.Hà Nội xuất hiện ổ nhóm tội phạm do đối tượng Đỗ Thị Mai Phương, tức "Phương nở" cầm đầu, có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề với số lượng tiền rất lớn. Mỗi ngày số lượng tiền giao dịch lên tới từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng.

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Hà Đông đề xuất Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho xác lập chuyên án trinh sát để thu thập tài liệu đấu tranh triệt phá.

Nhóm đối tượng do "Phương nở" cầm đầu bị bắt. Ảnh: CACC

Sau một thời gian nắm tình hình, thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét đồng loạt đối với các đối tượng:

(1) Đỗ Thị Mai Phương, tức "Phương Nở" (SN: 1982; chỗ ở: 60 - 62 phố Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông; 5 tiền sự, 1 tiền án (tội Bắt giữ người trái pháp luật); (2) Nguyễn Ngọc Lan (SN: 1976; chỗ ở: Phúc Yên, Phúc La, Hà Đông; 1 tiền án (tội Mua bán trái phép chất ma túy); (3) Đỗ Sỹ Hiệp (SN: 1976; chỗ ở: Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông); (4) Tạ Đình Mạnh (SN: 1988; chỗ ở: Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông; 1 tiền án (tội Đánh bạc, xử năm 2017, 15 tháng tù treo); (5) Lê Văn Phú (SN: 1977; chỗ ở: Hà Cầu, Hà Đông); (6) Nguyễn Minh Hằng (SN: 1982; chỗ ở: La Khê, Hà Đông).

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, nội dung vụ án được xác định: Đỗ Thị Mai Phương (Phương Nở) là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng Đỗ Sỹ Hiệp hoạt động tín dụng đen trên địa bàn quận Hà Đông.

Khi người nào có nhu cầu vay tiền sẽ liên lạc trực tiếp với Phương để thỏa thuận số tiền vay cùng mức lãi suất, dao động từ 1.500 đồng đến 3.000 đồng/triệu/ngày. Sau khi thỏa thuận, Phương hướng dẫn người vay gặp Hiệp để làm thủ tục cho vay, đồng thời Hiệp cũng được Phương giao quản lý tài sản người vay thế chấp, thu tiền gốc, lãi khi đến hạn.

Ngoài ra, Phương cùng Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Hương sử dụng ứng dụng Zalo trên điện thoại, lập nhóm "công ty" hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Lượng tiền giao dịch đánh bạc trong nhóm "công ty" của Phương cùng các đối tượng trên dao động từ khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội thu giữ 04 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 01 bằng Tốt nghiệp đại học; 08 điện thoại di động các loại và nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng để đưa ra xét xử trước pháp luật.