Nghe lại những ca khúc để đời của nhạc sĩ Văn Dung

Nhạc sĩ Văn Dung qua đời vào lúc 20 giờ 23 phút ngày 8/3 tại Hà Nội sau thời gian lâm bệnh hiểm nghèo. Sự ra đi của tác giả "Những bông hoa trong vườn Bác" khiến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, tiếc thương.

Ông đã để lại cho đời nhiều ca khúc còn mãi với thời gian như: "Giải phóng quân ta ra đi", "Tiến về Khe Sanh", "Đường Trường Sơn xe anh qua", "Bài ca Đường 9 chiến thắng", "Hành khúc thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh"…

Chia sẻ về sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Văn Dung từng cho biết: "Từ khoảng thời gian năm 1965 đến 1971, tôi đã có dịp đi thực tế sáng tác ở phía Bắc Quảng Trị như: Khe Sanh, Trường Sơn, Đường 9 Nam Lào... Ở đó tôi đã viết nhiều ca khúc như: "Giải phóng quân ta ra đi" (1965), "Tiến về Khe Sanh" (1968)...

Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc của mình khi đặt bút viết ca khúc "Bài ca Đường 9 chiến thắng" và "Đường Trường Sơn xe anh qua" ở ngay mặt trận Đường 9: Em nghe tin vui bên Đông Trường Sơn/ Em nghe tin vui bên Tây Trường Sơn/ Nghe sấm dội cả non ngàn/ Nghe bão nổi cả đôi miền/ Anh giải phóng quân hôm nay ra đi/ Mang lửa hờn căm bao năm nấu nung/ Anh qua Tân Lâm chôn vùi Mỹ ngụy/ Bão thép căm hờn dội lửa Sa Mưu/ Đồi Năm trăm kèn vang chiến thắng rền trời/ Khe Sanh quân ta reo hò/ Khe Sanh năm xưa anh đã về đây/ Non sông nơi nơi dâng lên niềm vui..."

Nhạc sĩ Văn Dung là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: "Đường Trường Sơn xe anh qua", "Những bông hoa trong vườn Bác", "Hành khúc thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh"... (Ảnh: Minh Châu, TL)

Đề cập đến ca khúc "Những bông hoa trong vườn Bác", nhạc sĩ Văn Dung từng chia sẻ, ca khúc được ông viết hai lời chỉ trong một tiếng đồng hồ. "Có lẽ, đó là rất nhiều suy nghĩ, tình cảm kính yêu của tôi đối với Hồ Chủ tịch đã được dồn nén từ lâu, để một ngày trở thành giai điệu. Sau này cũng đã có người hỏi cảm tưởng của tôi về bài hát "Những bông hoa trong vườn Bác", tôi nói, đơn giản vì tôi nghĩ Bác Hồ là người trồng hoa vĩ đại, mỗi chúng ta hãy là một bông hoa đẹp trong vườn hoa Bác trồng. Hãy làm đẹp, làm giàu cho quê hương, cho Tổ quốc yêu quý của chúng ta", nhạc sĩ Văn Dung cho hay.

Ngoài ra, nhạc sĩ Văn Dung còn sáng tác nhiều ca khúc viết về các ngành nghề và nhiều đề tài khác nhau như: Vinh quang công nhân Việt Nam, Trở về Bỉm Sơn, Hương lúa chiêm xuân, Nông trường ta yêu, Tình ca đất mỏ, vì một hành tinh xanh, Em với rừng Hoàng Liên, Chiều xa thành phố cảng…

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Văn Dung còn có những ca khúc dành cho lứa tuổi thiếu nhi như: Em đố mẹ em (1965), Chim chích bông (1980)...

Cùng nghe lại những ca khúc để đời của nhạc sĩ Văn Dung:

Ca khúc "Giải phóng quân ta ra đi". (Nguồn: YouTube Triều Nguyễn)

Ca khúc "Tiến về Khe Sanh".

Ca khúc "Đường Trường Sơn xe anh qua".

Ca khúc "Hành khúc thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh".

Ca khúc "Những bông hoa trong vườn Bác". (Nguồn: YouTube)

Ca khúc "Bài ca Đường 9 chiến thắng". (Nguồn: YouTube)

Ca khúc "Chim chích bông". (Nguồn: YouTube Ngọc Ngân Official)