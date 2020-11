Nghệ sĩ cải lương là học trò cưng xinh đẹp, tài năng của Kim Tử Long giờ ra sao?

Võ Ngọc Quyền là nghệ sĩ cải lương được đông đảo khán giả phía Nam quan tâm và mến mộ. Năm 2016, cô từng thử sức với cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" và được đánh giá cao bởi giọng ca nội lực, ngoại hình sáng cùng cách diễn xuất cuốn hút. Dù không đạt được thành tích cao như mong đợi nhưng nữ nghệ sĩ gốc Long An được cả giới chuyên môn và công chúng đánh giá là một nhân tố triển vọng.

Sau đó, cô tham gia "Đường đến Danh ca vọng cổ" và là thí sinh được cả giám khảo Ngọc Huyền, Thoại Mỹ và Kim Tử Long thuyết phục về đội. Khi trở thành học trò cưng của NSƯT Kim Tử Long, cô đã phát huy được thế mạnh sẵn có và có nhiều bài dự thi ấn tượng để đạt thành tích giải Tư chung cuộc.

Trải qua quá trình hoạt động chuyên nghiệp và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, năm 2018, Võ Ngọc Quyền trở lại với "Chuông vàng vọng cổ" và là ứng viên sáng giá ở ngay những vòng thi đầu tiên. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng chất giọng trời phú, trong đêm chung kết cô được vinh danh là "Chuông Bạc 2018".

Trong suốt 2 năm qua, nghệ sĩ cải lương Võ Ngọc Quyền kiên trì hoạt động nghệ thuật và có nhiều sản phẩm ghi dấu ấn tên tuổi như: Lỡ thương nhau rồi, Cà phê đắng và mưa, Than thân trách phận... Cô cũng thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình như: Ngân mãi chuông vàng, Vầng trăng cổ nhạc...

Trong năm 2020, Võ Ngọc Quyền về cộng tác tại đoàn nghệ thuật tỉnh Long An và dự thi "Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân toàn quốc". Ở cuộc thi này, cô vinh dự đem về cho quê nhà Huy chương Bạc và nhận được bằng khen của tỉnh Long An. Trải qua một hành trình với nhiều dấu ấn đáng nhớ, Võ Ngọc Quyền vừa chính thức đánh tiếng tái xuất và bật mí loạt kế hoạch thú vị.



Với bộ ảnh mới nhất, nữ nghệ sĩ cải lương 9x tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung khi diện trang phục cổ trang yêu thích, đồng thời thể hiện thêm sự cá tính với mốt vest lịch lãm. Bên cạnh những khoảnh khắc đầy mới mẻ, Võ Ngọc Quyền bật mí tháng 12 tới cô sẽ góp mặt trong cuộc thi "Tài năng trẻ Diễn viên Cải lương toàn quốc 2020".

Học trò Kim Tử Long tiết lộ nhiều dự án mới.

Đây không chỉ là sân chơi để cô học hỏi, trau dồi kinh nghiệm với giới làm nghề mà còn mang đến tiết mục dự thi "Sáng mãi niềm tin" (tác giả: Lê Duy Hạnh, đạo diễn: NSƯT Kim Phương) với phần chuẩn bị kỹ lưỡng ở cả phần nội dung lẫn hình ảnh.

Song song với hoạt động trên, Võ Ngọc Quyền đang ấp ủ thêm nhiều dự án cá nhân đặc biệt sẽ trình làng vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Bên cạnh đó, "Chuông bạc vọng cổ 2018" cũng đang lên kế hoạch thử sức ở một vai trò mới để thể hiện hình ảnh của một nữ nghệ sĩ năng động, đa năng.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, thời gian qua, Võ Ngọc Quyền cũng tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, vì cộng đồng. Vào cuối tháng 10 vừa qua, cô đã trực tiếp đến Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP.HCM ủng hộ đồng bào miền Trung 100 triệu đồng.

Võ Ngọc Quyền còn trích một phần tiền tích góp từ việc đi hát để giúp đỡ nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Cái Đôi Vàm, Cà Mau; Gia Lai; Tuy Hòa - Phú Yên với tiền mặt cùng 200 phần quà thiết thực.