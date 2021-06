Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo xúc động kể về chàng trai bán vé số trong chuyến bay cuối ngày

NS Lê Thanh Thảo và anh Nguyễn Quốc Phương

Trên các trang mạng xã hội lan tỏa hình ảnh đẹp của chàng trai tật nguyền, bị từ chối bay vì không có CMND và cũng không đủ tiền mua vé về thăm người cha đang bệnh tai biến, anh đã được hỗ trợ kịp thời để lên chuyến bay cuối ngày trong đợt dịch bệnh bùng phát.

NS Lê Thanh Thảo và NSƯT Tú Sương đã xúc động nhận ra Nguyễn Quốc Phương, quê ở Hải Dương, vào TP HCM mưu sinh bằng nghề bán vé số. "Phương là khán giả trung thành của sân khấu cải lương, suất hát nào của chúng tôi Phương cũng đến xem. Chúng tôi muốn tặng vé mời vì biết Phương cực nhọc đi bán vé số, nhưng lúc nào cũng trả tiền vé và còn mua hoa, gấu bông nhỏ để tặng nghệ sĩ. Đọc những bài viết về Phương, chúng tôi xúc động lắm. Cầu mong cho ba của em sớm vượt qua căn bệnh" - NS Lê Thanh Thảo chia sẻ.

NSƯT Tú Sương và NS Lê Thanh Thảo tạo bức ảnh lan tỏa trên cộng đồng mạng về trường hợp của anh Nguyễn Quốc Phương

NSƯT Tú Sương cho rằng Nguyễn Quốc Phương là một khán giả tri ân đối với bộ môn cải lương và anh có lòng tự trọng khi nhất quyết không nhận vé mời mà mua vé như những khán giả bình thường khác.

"Mới đây, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ bài viết với tựa đề "Vì chúng ta gọi nhau bằng hai tiếng: đồng bào" nhận được sự cỗ vũ của cộng đồng mạng. Câu chuyện kể về tấm vé cuối ngày về thăm cha bị tai biến của anh bán vé số bị khuyết tật không có ngón tay nên không thể lăn tay để làm CMND/CCCD, mà thương nhất là khi vét sạch số tiền lẻ trong túi cũng không đủ tiền mua vé máy bay. Lúc đó, Phương chỉ còn 350.000 đồng, vé máy bay là 900.000 đồng. Qua đây tôi xin được cảm ơn tấm lòng của anh Nguyễn Đoàn Trí (Trưởng bộ phận đại diện TP HCM của Bamboo Airways) đã kịp thời giải quyết cho Phương" - NS Lê Thanh Thảo chia sẻ.

Anh Nguyễn Quốc Phương đã được giải quyết lên chuyến bay về thăm cha

Theo NSƯT Tú Sương, Phương định đi xe ôm về khu nhà trọ ở quận 7 để mượn tiền của bạn, nhưng như vậy thì sẽ trễ chuyến bay. Bộ phận trực phòng vé đã giải quyết kịp thời để Phương được lên chuyến bay đầu tiên trong đời về Hải Dương thăm cha trong mùa dịch bệnh. Anh Trí đã chụp lại Giấy chứng nhận khuyết tật do UBND xã cấp của vị khách để trình bày với an ninh sân bay. Biết là rất khó, nhưng chỉ có một tia hi vọng thì vẫn phải thử. Câu trả lời đồng ý ngắn gọn của bộ phận an ninh thật ấm áp làm cho cộng đồng mạng vỡ òa xúc động.

Số tiền của anh chỉ có 350.000 đồng, tờ tiền mệnh giá lớn nhất chỉ 10 ngàn đồng

"Điều này lan tỏa trong giới nghệ sĩ chúng tôi về nghĩa đồng bào, lòng nhân ái, giúp chúng ta đẩy lùi mọi khó khăn trong đợt phòng chống dịch bệnh cao điểm này. Cảm ơn những tấm lòng nhân ái" - NSƯT Tú Sương bày tỏ.

Nhân viên an ninh sân bay đã giải quyết kịp thời giúp anh Phương về Hải Dương thăm cha.