Nghẹn ngào phút trùng phùng của cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 12 tuổi

Sau gần 10 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, em Kha Thị Kim Dân (21 tuổi) đã được trở về đoàn tụ với gia đình ở bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An).



Em Kim Dân trong vòng tay ấm áp của người mẹ sau gần 10 năm lưu lạc bên xứ người.

Nhà chức trách Nghệ An thông tin, năm 2011, khi đó Kha Thị Kim Dân mới 12 tuổi, em đã bị một nhóm người lừa, đưa sang Trung Quốc bán. Do tuổi còn quá nhỏ, Dân không được ai mua và cũng không bị bán vào nhà thổ.

Rất may mắn, em được một gia đình nông dân nghèo hiếm muộn ở Trung Quốc mua về làm con nuôi với giá 6.000 NDT (gần 200 triệu đồng). Dù gia đình nông dân nghèo, nhưng Kim Dân được nuôi, cho ăn học đầy đủ ở Trung Quốc.

Qua thời gian trưởng thành, Kim Dân được tiếp cận mạng xã hội, em luôn đau đáu tìm thông tin về quê nhà và người thân. Dân lên mạng xã hội đăng thông tin và sau đó được nhiều người chia sẻ.

Lực lượng chức năng Nghệ An cùng em Kha Thị Kim Dân.

"Khi Kim Dân đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội ‎Wechat của Trung Quốc, thông tin được nhiều người chia sẻ, đồng thời chuyển từ mạng WeChat sang mạng xã hội Facebook. Từ đó, thông tin của em Dân được cậu (em của mẹ Dân - PV), quê ở Kỳ Sơn, biết được và liên hệ. Khi hai cậu cháu gọi điện liên lạc với nhau, cả hai đều vỡ òa trong hạnh phúc. Sau khi liên hệ được với đứa cháu bị thất lạc gần 10 năm, anh Vang đã thông báo thông tin đến lực lượng chức năng để tiến hành đưa cháu về đoàn tụ với gia đình...", trung Tá Vi Văn Thương, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết.

Ngày 29/8, sau quá trình xét nghiệm và đưa đến điểm cách ly tập trung tại tỉnh Cao Bằng, Kim Dân được người thân và các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đưa về đoàn tụ với gia đình.

Phút trùng phùng nghẹn ngào của Kim Dân.

Kim Dân kể: "Lúc em bị đưa sang Trung Quốc bán làm vợ, khi đó, em còn quá nhỏ nên không ai mua em. Thấy em như vậy, một gia đình nông dân nghèo ở Trung Quốc đã bỏ ra số tiền 6.000 NDT mua em về làm con nuôi. Khi về nhà, em mới biết gia đình bố mẹ nuôi em bị hiếm muộn, không có con cái nên cũng thương em như các thành viên khác trong gia đình. Em được ăn học, được vui chơi như các bạn cùng trang lứa, chứ không bị bán làm vợ người khác".

Trung tá Vi Văn Thương, Phòng hình sự Công an tỉnh Nghệ An, lấy lời khai từ Kim Dân.

Trong khi đó, bố mẹ em Kim Dân là ông Kha Văn Chói và bà Xeo Thị Oanh vô cùng vui mừng khi được gặp lại cô con gái sau gần 10 năm xa cách.

"Hơn 10 năm xa con, tôi cứ tưởng không bao giờ có thể gặp lại con mình được nữa. Con tôi đã về đoàn tụ với gia đình là mừng lắm rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần để đưa con gái tôi về với gia đình", bà Oanh (mẹ Kim Dân) tâm sự.

Trao đổi với PV Dân Việt, trung Tá Vi Văn Thương, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: "Đây là một trường hợp hy hữu và may mắn nhất trong hàng trăm trường hợp bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ. Những người bị bán làm vợ, theo tôi nắm được, thì thường có cuộc sống tủi nhục ê chề. Họ bị dày vò cả thể xác đến tâm hồn, trong khi Kim Dân lại được một gia đình nông dân hiếm muộn mua về làm con nuôi. Hạnh phúc của em là được gia đình cho ăn học, lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ nuôi".

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ nhóm người lừa, đưa Kim Dân bán sang Trung Quốc.