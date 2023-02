Nghi can sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa ở Bạc Liêu đối mặt mức án cao nhất Nghi can sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa ở Bạc Liêu đối mặt mức án cao nhất

Sau khi sát hại nạn nhân trong tiệm tạp hóa, nghi can uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng không thành và ra công an đầu thú. Với hành vi này, luật sư cho rằng, nghi can có thể đối mặt mức án cao nhất của tội giết người.

