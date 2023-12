Nghĩ đau tim, không ngờ ung thư phổi

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Cắt khối u trong phổi bằng phẫu thuật robot

Bệnh nhân nữ L.M.T (68 tuổi, Gia Lai) nhập viện do đau thắt vùng ngực không rõ lý do khoảng gần 2 tháng trước nhập viện. Bà cho biết nhiều khi đau không chịu nổi, không làm được gì. Do từng đoạn nhũ điều trị ung thư vú từ 25 năm trước và có tăng huyết áp vô căn, người bệnh rất có ý thức kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

Khi thấy đau bất thường, bà T nghĩ mình bị đau tim nên đã đi khám nhưng không phát hiện ra bệnh. Bà quyết định lên TP.HCM để khám. Lúc này, qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ tại một bệnh viện nghi ngờ bà có một khối u ở thùy trên phổi trái.



Tại Bệnh viện Bình Dân, bà T được bác sĩ khuyên nhập viện sau khi các chẩn đoán cận lâm sàng của bệnh nhân gợi ý chẩn đoán ung thư phổi. Hình ảnh học trên MSCT ngực phát hiện u thùy trên phổi trái, kích thước 40cm x 20cm, người bệnh quyết định thực hiện phẫu thuật robot để loại bỏ khối u.

BS.CKII. Nguyễn Văn Việt Thành, Phó trưởng khoa Lồng ngực-Bướu cổ, Phó chủ nhiệm bộ môn Ngoại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ phẫu thuật chính cho bệnh nhân T. cho biết: "Ung thư phổi là ung thư có tiên lượng xấu, bệnh diễn tiến nhanh chóng và có tỉ lệ tử vong cao. Với trường hợp của người bệnh T, các bác sĩ nghĩ đến hai khả năng: Có thể là một ung thư thứ phát, di căn sau điều trị ung thư vú hoặc một bệnh lý phổi mới hình thành. Để tối ưu việc điều trị cho bệnh nhân, chúng tôi thực hiện phẫu thuật robot cắt thùy trên phổi trái có u, đồng thời thực hiện sinh thiết lạnh ngay lúc phẫu thuật để sớm xác định bản chất của u. Kết quả sinh thiết lạnh trong lúc mổ cho thấy đây là khối ung thư, nhiều khả năng là ung thư phổi nguyên phát".

Với lợi thế các cánh tay robot nhỏ, linh hoạt khi thao tác trong các khoang hẹp với khả năng xoay, nắm, cắt đốt hiệu quả và camera phóng đại lớn, bác sĩ đã nạo bỏ trọn vẹn các hạch như hạch cạnh khí quản, cạnh tĩnh mạch chủ, nhóm hạch dưới phế quản và gần rốn phổi mà không tổn thương mạch máu. Nhờ thao tác phẫu thuật robot giúp hạn chế tổn thương trong quá trình thao tác, lượng máu mất qua phẫu thuật chỉ khoảng 50ml.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân ăn uống và tự thực hiện được các sinh hoạt cơ bản ở ngày thứ 4 và xuất viện vào ngày hậu phẫu thứ 6. X-quang ngực sau mổ của bệnh nhân T cho thấy phổi trái nở tốt, không có tràn dịch, tràn khí màng phổi, các triệu chứng đau tức, đau thắt vùng ngực không rõ lý do trước phẫu thuật đã không còn.

Bệnh nhân được hướng dẫn tập vật lý trị liệu để tập thở, tập vận động, tránh viêm phổi và tránh nguy cơ bội nhiễm. Tùy thuộc vào kết quả giải phẫu bệnh bằng hóa mô miễn dịch, xác định đột biến gen để khẳng định bản chất của tế bào ung thư là ung thư nguyên phát hay thứ phát sau ung thư vú, người bệnh sẽ được tiếp tục điều trị ung thư bổ túc sau mổ như hóa trị, xạ trị.

Bác sĩ đang thực hiện phẫu thuật robot