Tránh chặt chém, tăng giá tại các điểm du lịch lễ 30/4-1/5, Bộ VHTTDL làm đã làm điều này

Nội dung công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch đảm bảo an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024, đề nghị các Sở VHTTDL và Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân.



Du khách nước ngoài thưởng thức món quà vặt tại ngõ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Huy Hoàng)

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bộ VHTTDL ra văn bản yêu cầu giám sát, niêm yết giá, tránh chặt chém du khách

Chỉ đạo Ban quản lý khu điểm du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, đơn vị kinh doanh liên quan tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, duy trì chất lượng dịch vụ; đảm bảo vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; giám sát chặt chẽ công tác phòng chống cháy nổ, tăng cường kiểm tra trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Thực hiện quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch; đảm bảo an toàn phương tiện giao thông, quản lý điểm đỗ và trông giữ phương tiện phục vụ khách du lịch. Các khu, điểm du lịch có dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước và phương tiện vận chuyển khách du lịch nghiêm túc thực hiện giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch. Các doanh nghiệp vận chuyển, lữ hành không sử dụng các phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn để phục vụ khách tham quan du lịch.

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết đối với sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan, trải nghiệm và ẩm thực của du khách (giá dịch vụ phải được niêm yết tại khu vực lễ tân, nơi dễ nhìn thấy, nơi khách tiếp cận trước khi sử dụng dịch vụ); không tùy tiện tăng giá, ép khách, gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch.

Du khách thưởng thức bún ốc Thúy tại ngõ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Huy Hoàng)

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không đảm bảo điều kiện kinh doanh du lịch, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ du lịch; các hành vi vi phạm pháp luật du lịch và pháp luật liên quan.

Cũng theo công văn, bên cạnh tăng cường giám sát kiểm tra các đơn vị kinh doanh, các địa điểm du lịch thì cũng cần quảng bá giới thiệu điểm đến du lịch, sản phẩm dịch vụ phục vụ du khách trên cơ sở phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, nét đặc trưng về vùng đất, con người và đặc sản ẩm thực của địa phương.

Cũng theo công văn, để kịp thời nắm bắt tình hình, đánh giá kết quả hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi và cập nhật báo cáo (theo phụ lục kèm Công văn) về tình hình hoạt động du lịch trong các dịp nghỉ lễ nêu trên qua trang thống kê https://thongke.tourism.vn (mục báo cáo nhanh), đồng thời gửi bản mềm qua hòm thư điện tử.

Thời hạn nhận báo cáo chậm nhất trước 10h00 ngày 1/5.