Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các đường bay du lịch lớn đang có nhu cầu lớn như đường bay Hà Nội/TP.HCM, tỉ lệ lấp đầy đa phần đều đã đạt trên 70% trong các ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (từ ngày 31/8 - 1/9).

Theo đó, các chặng từ Hà Nội - Đà Lạt, Quy Nhơn, Huế, Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang trong ngày 31/8 có tỉ lệ lấp đầy đạt từ 73%-97%. Riêng chặng Hà Nội - Đồng Hới đã bán hết chỗ. Tương tự, các chặng khởi hành từ TP.HCM đi các điểm du lịch nêu trên cũng hầu hết đạt trên 70%.

Hành khách đi qua cửa kiểm soát an ninh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA

Tuy nhiên, các chặng bay trục Hà Nội - TP.HCM và ngược lại, tỷ lệ lấp đầy chuyến bay trung bình mới đạt từ 52% - 64%, chỉ riêng các chặng Hà Nội - Đà Nẵng, TP.HCM - Đà Nẵng và chiều ngược lại đã đạt từ 72%-82% trong các ngày 31/8 và 4/9.



Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, trong những ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, các chặng chiều về từ Đà Lạt, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Tuy Hòa, Côn Đảo, Đồng Hới... về lại Hà Nội và TP.HCM cũng đang tăng đáng kể so với tuần trước. Một số đường bay trong ngày 4/9, tỉ lệ vé đã bán đạt trên 70% và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong các ngày tới.

Cục Hàng không Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không, theo dõi, đánh giá theo dõi nhu cầu của thị trường để lên kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách trọng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo khảo sát của PV Dân Việt trên kênh bán vé máy bay trực tuyến của hãng hàng không Vietnam Airlines cho thấy, tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay chặng Hà Nội - TP.HCM đã tương đối cao, các chuyến bay hiển thị chỉ còn lác đác vài chỗ trống.



Giá vé máy bay chặng bay Hà Nội - TP.HCM có giá giao động từ gần 1,9 triệu đồng - gần 2,5 triệu đồng / chiều; Giá vé máy bay khứ hồi với chặng bay này từ khoảng 4 triệu - 4,3 triệu đồng, giá vé máy bay đã bao gồm thuế phí.

Vé máy bay khứ hồi của hãng hàng không Bamboo Airways với chặng bay Hà Nội - TP.HCM cũng có giá tương ứng khoảng 4 triệu đồng - 4,2 triệu đồng, đây là giá vé máy bay đã bao gồm thuế phí.

Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng gần 400 nghìn chỗ trên các đường bay nội địa do các Hãng khai thác trong giai đoạn cao điểm từ ngày 31/08 - 05/09/2023, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 15% so với thường lệ.

Nhận thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng, Vietnam Airlines Group mở bán hơn 155 nghìn chỗ trên các đường bay quốc tế, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tại thị trường nội địa, nhu cầu đi lại phần lớn vẫn tập trung trên các đường bay du lịch giữa Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc...Vietnam Airlines liên tục cập nhật nhu cầu thị trường, linh hoạt điều chỉnh các chuyến bay nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu đi lại giai đoạn Quốc khánh 2/9.

Cùng với đó, giá vé năm nay sẽ được mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá.