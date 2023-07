Vietnam Airlines: Quý II lãi gộp 929 tỷ đồng, lỗ ròng giảm mạnh bằng 1/4 cùng kỳ năm trước

Báo cáo của Vietnam Airlines cho thấy, trong quý II/2023, Vietnam Airlines có tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 20.696 tỷ đồng, cao hơn 12,3% so với quý II/2022.

Vietnam Airlines đã có quý thứ 2 liên tiếp có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Vietnam Airlines ghi nhận lãi gộp 929 tỷ đồng trong quý II/2023, đây cũng là quý lãi gộp thứ hai liên tiếp của Tổng công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 44.000 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ; lãi gộp đạt gần 2.900 tỷ, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ gộp nửa đầu năm ngoái.

Mặc dù có sự tăng trưởng, nhưng sau khi hạch toán hết các khoản chi phí, Vietnam Airlines vẫn ghi nhận lỗ sau thuế 1.331 tỷ đồng.

Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Khoản lỗ này đã giảm mạnh và chỉ bằng 1/4 so với 6 tháng đầu 2022. Khoản lỗ của quý II/2023 cũng giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do các công ty con kinh doanh có lãi và các doanh nghiệp vận tải giảm lỗ.

Đối với công ty mẹ, Tổng doanh thu và thu nhập khác quý II/2023 tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 23,5 % trong đó doanh thu quốc tế tăng mạnh nhờ thị trường khu vực châu Âu, Úc và Mỹ phục hồi tốt.

Tổng chi phí quý II/2023 của công ty mẹ tăng 11% (tương đương tăng 1.676 tỷ đồng) so với quý II/2022, chủ yếu do chi phí giá vốn đi lên tương ứng với sản lượng.

Tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác của quý II/2023 nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng chi phí, dẫn đến Công ty mẹ Vietnam Airlines lãi gộp về cung cấp dịch vụ đạt hơn 558 tỷ đồng và lỗ sau thuế giảm hơn 1.031 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Do thị trường vận tải thời gian qua từng bước phục hồi và Tổng công ty chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp ngắn hạn và dài hạn như điều hành linh hoạt cung ứng tải vận chuyển, giảm thiểu chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ … nên mức lỗ quý II/2023 đã thấp hơn nhiều so với quý II/2022.

Trong 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines Group (gồm ba hãng là Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) đã vận chuyển tổng cộng 11,8 triệu lượt khách nội địa cũng như quốc tế, tăng trưởng 28,2% so với nửa đầu 2022 và chiếm gần 43% thị phần của hãng bay Việt Nam.

Trong đó, riêng Vietnam Airlines đã vận chuyển 9,94 triệu lượt khách, tăng trưởng 25,0% và chiếm 36,0% thị phần. Vietnam Airlines Group cũng chuyên chở hơn 100 nghìn tấn hàng hóa trong nửa đầu năm 2023, chiếm hơn 65% thị phần hàng không Việt Nam.

Trước đó, Vietnam Airlines cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có nhiều văn bản yêu cầu doanh nghiệp này công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022, giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục cũng như hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu HVN.

Theo đó, cổ đông lớn (Ủy ban quản lý vốn Nhà nước - SCIC), các đối tác và các bên cho vay đều yêu cầu cung cấp báo cáo tài chính năm 2022.

Để sớm có báo cáo tài chính công bố, Vietnam Airlines đang làm việc với các bộ ngành và Văn phòng Chính phủ để xem xét việc duy trì cổ phiếu trên sàn HOSE.

Nội dung nêu trên là nguyên nhân ảnh hưởng tới tiến độ phát hành BCTC kiểm toán năm 2022 cũng như tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định.

Trong thời gian vừa qua, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines liên tiếp thuộc diện cảnh báo nguy cơ tạm dừng giao dịch. Vì vậy, Vietnam Airlines đánh giá nguy cơ cổ phiếu HVN phải rời sàn HOSE là rất cao, những hệ lụy là không nhỏ.

Việc phát hành báo cáo tài chính chậm quá 6 tháng đã và sẽ phát sinh chi phí do tăng thủ tục kiểm toán/soán xét liên quan đến rà soát số liệu và sự kiện diễn ra từ ngày khóa số có ảnh hưởng trọng yếu đến doanh thu, chi phí phát sinh từ năm 2022 trở về trước.