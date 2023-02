Nghi mâu thuẫn sau va chạm giao thông, truy sát khiến 2 người thương vong

Ngày 13/2, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ truy sát khiến 2 người thương vong.



Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên vác hung khí rượt đuổi, chém người gây náo loạn cả khu vực. Trong đoạn clip, 2 thanh niên bị chém.

Hiện trường vụ truy sát khiến 2 người thương vong. Ảnh cắt từ clip

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào chiều 12/2 trên đường 22 Tháng 2, đoạn trước chợ Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP.Thuận An.

Camera an ninh ghi lại vụ truy sát.

Theo một số nhân chứng cho hay, thời điểm trên, một nhóm người cầm hung khí rượt đuổi, chém người gây náo loạn cả khu vực. Sau vụ việc, 2 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 1 người đã tử vong. Nạn nhân tử vong được xác định là L.V.V., người bị thương là Nguyễn Văn Vũ E. (cùng SN 1987, quê An Giang).

Nhận tin báo, Công an TP.Thuận An đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu nguyên nhân được xác định là do hai xe máy va quệt trên đường, sau đó các thanh niên không kiềm chế được bản thân, huy động người cầm hung khí đi tìm nhau để giải quyết mâu thuẫn.