Nghi phạm đâm chết bạn nhậu ra đầu thú

Ngày 13/10, Công an tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ Lê Văn Út (SN 1985, ngụ Long An) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 11/10, Lê Anh Khoa (SN 1992, quê Hậu Giang) cùng nhóm bạn (trong đó có Út) đến quán Đ.Đ (KP6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đặt tiệc nhậu.

Cuộc vui kéo dài đến 22h thì giữa Khoa và Út nảy sinh mâu thuẫn. Út đã dùng hung khí đâm Khoa bị thương tích nặng rồi bỏ trốn. Khoa được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Một ngày sau khi gây án, Út đã ra đầu thú. Công an huyện Bến Lức tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và vận động gia đình Út đưa Út ra đầu thú. Đến ngày 13/10, Út đã được gia đình đưa đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.