Nghi phạm giết cụ bà 79 tuổi ở Long An đang mang thai, sắp tới ngày sinh con

Chiều 12/11, lãnh đạo Công an tỉnh Long An xác nhận đã bắt giữ bà Phạm Huỳnh Thị Điệp (ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa), để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản.

Hiện trường vụ việc.

Bà Điệp được xác định là nghi phạm ra tay sát hại bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi) để cướp 12 chỉ vàng và 30 triệu đồng. Sau đó, bà Điệp cuốn thi thể bà Khuôn vào bao nilon, vứt vào nhà vệ sinh rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Long An, khi gây án, bà Điệp đang mang thai gần tới ngày sinh con.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, Công an huyện Đức Hòa, Công an tỉnh Long An phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị Khuôn (ở ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa).

Căn nhà nơi phát hiện thi thể bà Khuôn chứa trong bao tải. Nguồn: Pháp luật TP.HCM

Thi thể bà Khuôn được phát hiện chứa trong bao tải, cất giấu phía sau nhà một người phụ nữ tên Đ. (khoảng 50 tuổi), cách nhà bà Khuôn khoảng 50m. Khi được phát hiện thi thể cụ bà đang trong giai đoạn phân hủy nặng, trên người cụ bà này không còn tài sản.



Trước nữa, thân nhân của bà Khuôn đến cơ quan chức năng trình báo việc bà này bị mất tích từ chiều 28/10. Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, gia đình đã báo công an địa phương nhờ điều tra, xác minh.

Làm việc với công an, chị L.T.H. (con bà Khuôn) cho hay, khoảng 15h30 ngày 28/10, bà Khuôn có liên lạc với hai phụ nữ cùng cư ngụ tại địa phương (bà Đ. nói trên và bà N.) yêu cầu trả nợ. Trước đó, bà Khuôn có cho 2 người này mượn 10 triệu đồng nhưng đã nhiều tháng nay không trả, dù bà đã đòi nhiều lần.

Cũng theo chị H., lúc bà Khuôn rời khỏi nhà trên người có nhiều tài sản, trong đó có khoảng 1,2 lượng vàng và trên 30 triệu đồng. Sau khi rời khỏi nhà, bà Khuôn đến nhà của 2 người phụ nữ trên, cách nhà khoảng 50m rồi mất tích cho đến nay.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.