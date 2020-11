Nghĩa tình với Tây Nguyên

Trong cái dập dìu của núi đồi, cái se lạnh những ngày cuối đông, chiếc xe 16 chỗ ngồi đưa đoàn chúng tôi từ thành phố Gia Nghĩa về xã Quảng Sơn, dự lễ kỷ niệm 5 năm kết nghĩa "anh em" giữa Bon R'Long Phe - một Bon nghèo với đa số là đồng bào dân tộc Mnông - với một doanh nghiệp ở mãi TP.HCM là Công ty CP Phân bón Bình Điền. Một "mối duyên" được hình thành từ chủ trương đúng đắn của Đảng trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX).



Ông Lê Quốc Phong (Y Phong) và ông Ngô Văn Đông ( K' Đông), cùng lãnh đạo xã Quảng Sơn và già làng Y B'Bốc, bên ché rượu cần và cùng ôn lại kỷ niệm 5 năm kết nghĩa

Y Phong, K' Đông ngày trở lại…

Đường vào Bon R'Long Phe giờ đây không còn là con đường đất bùn, ổ gà ổ vịt nữa mà đã được trải nhựa rộng rãi, đủ để 2 - 3 chiếc xe hơi tránh nhau. Nhìn những vườn cà phê xanh mướt, trĩu trịt quả chín mùa thu hoạch, ông Y Phong (ông Lê Quốc Phong, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền - người được bà con dân tộc vùng Tây Nguyên đặt cho cái tên thân mật là Y Phong), thốt lên: "Bon thay đổi nhiều quá, thật vui mừng".

Nhớ lại những ngày đầu kết nghĩa, ông Y Phong tự hào, Bình Điền được chọn kết nghĩa với Bon R'Long Phe đang rất khó khăn của tỉnh là nhờ ở uy tín thương hiệu và trách nhiệm xã hội rất cao của lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên Công ty với đồng bào ở vùng đất đại ngàn Tây Nguyên xa xôi này.

"Sau khi đã thực hiện rất thành công 10 năm kết nghĩa với buôn Eana, thuộc huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi được giới thiệu để kết nghĩa với Bon R'Long Phe với mục tiêu có thể giúp bà con đồng bào nơi đây có cuộc sống tốt đẹp hơn, giúp vùng đất này 'thay da đổi thịt' và sau 5 năm, hiện chúng tôi đã bước đầu làm được những thành quả khá ổn", ông Y Phong chia sẻ.

Đón đoàn chúng tôi, già làng Y B'Bốc của Bon R'Long Phe, xúc động nghẹn ngào với những câu tiếng Kinh không mấy tròn chữ: "Chào mừng Y Phong, K' Đông và các anh em trở lại với đồng bào…".

Chỉ những ngôi nhà khang trang, những con đường sạch sẽ, những vườn cà phê trĩu quả lấp ló bên đồi, già làng Y B'Bốc khoe: "Bon thay đổi nhiều lắm, giờ bà con không còn phải chật vật với cơm áo để cùng đoàn kết một lòng xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp".

Thật vậy, theo lời già làng Y B'Bốc, nếu như năm 2015, sản lượng cây cà phê chỉ đạt khoảng 3 tấn cà phê nhân/ha thì sau 5 năm kết nghĩa sản lượng cà phê đã đạt từ 4 tấn/ha, tăng 20%; cây lúa tăng từ 3,5 tấn lên 4,5 tấn/ha (tăng 25%). Năm 2015, toàn bon có 209 hộ thì đã có 89 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 42,5%, nhưng năm 2020 chỉ còn 70 hộ nghèo, chiếm 26%, so với năm 2015 giảm 62%. Năm 2015 toàn Bon có 35 hộ khá giả (16,7%) thì đến nay số hộ khá, giàu khoảng 120 hộ (44%)…

Tiếp lời già làng Y B'Bốc, ông Nguyễn Văn Kiện, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cũng khẳng định, hiện nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, không có các tệ nạn, nhân dân trong Bon luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện theo hương ước, quy ước của Bon, không phạm luật, nhiều năm liền được công nhận là Bon văn hóa.

"Năm 2015 trở về trước, tỷ lệ con em trong Bon được cắp sách đến trường chỉ đạt từ 75 - 80%/ tổng số con em trong độ tuổi đi học. Sau 5 năm kết nghĩa, được sự tác động và hỗ trợ đúng mức, đại đa số bà con trong bon đều tạo điều kiện cho con em đi học. Đến nay 100% con em trong độ tuổi đi học đều được cắp sách đến trường. Nếu như trước năm 2015, học sinh khá, giỏi trong bon chi đạt khoảng 8%, thì sau 5 năm kết nghĩa, tỷ lệ này tăng lên theo từng năm", ông Kiện nói thêm.

Đặc biệt, theo ông Kiện, việc xây dựng gia đình văn hóa theo chủ trương của Đảng và Nhà nước được bà con trong Bon hưởng ứng nhiệt tình. Những hủ tục lạc hậu từng bước bị xóa bỏ. Công tác kế hoạch hóa gia đình được lớp trẻ thực hiện rất tốt; bình đẳng giới trong quan hệ gia đình được quan tâm, kế hoạch chăm sóc bà mẹ và trẻ em được thực hiện theo hàng tháng hoặc quý, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng.

Ghi nhận những thành quả sau 5 năm kết nghĩa, ông Y Phong quay sang nói với ông K'Đông (ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền – người cũng được đồng bào dân tộc ở đây đặt cái tên thân mật là K'Đông): "Chúng ta phải cố gắng hơn nữa, để gắn chặt và phát huy mối quan hệ anh em này; tạo điều kiện hết sức có thể để giúp bà con Bon R'Long Phe cùng xây dựng quê hương giàu, đẹp…".

Và những cam kết cho chặng đường sắp tới…

Bên ché rượu cần, Y Phong, K' Đông và già làng Y B'Bốc cùng ôn lại những chặng đường của 5 năm "nên tình anh em". Theo đó, Y Phong, K' Đông cùng cam kết với già làng Y B'Bốc sẽ tiếp tục góp phần giúp đồng bào của Bon R'Long Phe có điều kiện phát triển hơn nữa về kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm cho bộ mặt bon kết nghĩa thay đổi một cách toàn diện và bền vững, như: Giảm số hộ nghèo theo tiêu chí mới trong bon xuống dưới 15%. Hộ khá, giàu tăng 20% so với năm 2020. Năng suất cây trồng tăng bình quân 5% đến 10%; 100% con em của Bon trong độ tuổi đi học được cắp sách đến trường, học sinh khá giỏi năm 2025 tăng 30% so với năm 2020…

Y Phong và K' Đông cùng song ca một nhạc khúc tặng bà con Bon R'Long Phe

"Già làng rất vui trước sự quan tâm của Bình Điền đối với Bon, già làng rất mong tiếp tục kết nghĩa và đạt kết quả ngày càng tốt đẹp hơn nữa", già làng Y B'Bốc xúc động.

Đáp lời già làng, ông K' Đông (ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền) khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện chặng đường 5 năm tới với những nỗ lực cao nhất theo thỏa thuận đã ký kết. "Nhưng bà con trong Bon cũng phải hứa với công ty luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tự vươn lên thoát khỏi đói nghèo, chung sức xây dựng bon R'Long Phe ngày càng văn minh, gia đình mỗi người ngày càng ấm no, hạnh phúc"- ông K' Đông nói.

Ông K' Khốt Atố, Phó ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, nói: "5 năm qua, Bình Điền như bà đỡ cho Bon ổn định cuộc sống mọi mặt. Việc cho bà con nhận phân bón, trả chậm mà không tính lãi đã giúp bà con, nhất là những hộ nghèo yên tâm sản xuất, tích cực chăm sóc cây trồng để có năng suất cao, chất lượng nông sản tốt; giúp cho nhiều hộ nghèo, khó, có cuộc sống thiếu hụt dần dần ổn định, vươn lên khá giả. Đặc biệt, doanh nghiệp còn quan tâm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giúp khôi phục và giữ vững nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, giúp giữ vững an ninh trật tự và phát huy danh hiệu Bon văn hóa của Bon R'Long Phe…".