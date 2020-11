Bình Điền kết nghĩa với bon R'long Phe (Đắk Nông): 5 năm sâu nặng nghĩa tình

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh ủy Đắk Nông, các ban ngành đoàn thể huyện Đắk Glong, xã Quảng Sơn và đông đảo bà con trong bon đã tới dự.



Những kết quả rất đáng ghi nhận

Việc tiếp thu các ứng dụng khoa học kỹ thuật và được đầu tư phân bón kịp thời, năng suất cây trồng của bà con trong Bon được tăng lên rõ rệt. Nếu như năm 2015, sản lượng cây cà phê chỉ đạt khoảng 3 tấn cà phê nhân/ha thì sau 5 năm kết nghĩa, sản lượng cà phê đã đạt từ 4 tấn/ha, tăng 20%; cây lúa tăng từ 3,5 tấn lên 4,5 tấn/ha (tăng 25%).

Năm 2015, toàn Bon có 209 hộ thì đã có 89 hộ nghèo, chiếm 42,5%. Năm 2020 chỉ còn 70 hộ nghèo, chiếm 26%, so với năm 2015 giảm 62%. Năm 2015 toàn bon có 35 hộ khá (16,7%) thì đến nay có khoảng 120 hộ khá, giàu (chiếm 44%).

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, không có các tệ nạn xẩy ra, nhân dân trong bon luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện theo hương ước, quy ước của Bon, không vi phạm phạm luật, nhiều năm liền được công nhận là bon văn hóa.

Năm 2015 trở về trước, con em trong bon được cắp sách đến trường chỉ đạt từ 75-80%/ tổng số con em trong độ tuổi đi học. Sau 5 năm kết nghĩa, được tác động và hỗ trợ đúng mức, đại đa số bà con trong Bon đều tạo điều kiện cho con em đi học. Đến nay 100% con em trong độ tuổi đi học đều được cắp sách đến trường. Nếu như trước năm 2015, tỷ lệ học sinh khá, giỏi trong bon chi đạt khoảng 8%, thì sau 5 năm kết nghĩa, tỷ lệ này tăng lên theo từng năm.

Việc xây dựng gia đình văn hóa theo chủ trương của Đảng và Nhà nước được bà con trong bon hưởng ứng nhiệt tình. Những hủ tục lạc hậu từng bước bị xoá bỏ. Công tác kế hoạch hóa gia đình được lớp trẻ thực hiện rất tốt; bình đẳng giới trong quan hệ gia đình được quan tâm, kế hoạch chăm sóc bà mẹ và trẻ em được thực hiện theo hàng tháng hoặc quý, trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đạt tỷ lệ 100%.

Mục tiêu, trách nhiệm tiếp theo rõ ràng

Để tiếp tục góp phần giúp đồng bào của Bon R'Long Phe có điều kiện phát triển hơn nữa về kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm cho bộ mặt bon kết nghĩa thay đổi một cách toàn diện và bền vững, như: Giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới trong Bon xuống dưới 15%. Hộ khá, giàu tăng 20% so với năm 2020. Năng suất cây trồng tăng bình quân 5% đến 10%.100% con em của Bon trong độ tuổi đi học được cắp sách đến trường, tỷ lệ học sinh khá giỏi năm 2025 tăng 30% so với năm 2020.

Tiếp tục chăm lo sức khỏe cho người dân. Quan tâm hơn nữa đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khôi phục và giữ vững nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc. Giữ vững an ninh trật tự và phát huy danh hiệu bon văn hóa…

Sâu nặng nghĩa tình

"Bình Điền được chọn kết nghĩa với bon R'Long Phe đang rất khó khăn của tỉnh là nhờ ở uy tín thương hiệu và trách nhiệm xã hội rất cao của lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên công ty với đồng bào ở vùng đất đại ngàn cao nguyên xa xôi này, sau khi đã thực hiện rất thành công 10 năm kết nghĩa với buôn Eana, thuộc huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk"- ông Lê Quốc Phong, nguyên Tổng giám đốc công ty nói.

Theo đó, Bình Điền tập trung vào hai khâu: Thông qua Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên và Hội đồng cố vấn khoa học của công ty, các nhà khoa học có mặt thường xuyên, kịp thời tại bon giúp bà con chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng và cách thức chăm sóc cây con cụ thể để đạt được năng suất cao, chất lượng nông sản tốt, giúp bà con gia tăng lợi nhuận. Bình Điền cung cấp phân bón chất lượng cao, số lượng lớn cho các hộ sản xuất trong bon có nhu cầu, với giá bán thật tình nghĩa, không tính lãi, cho trả chậm đến cuối vụ sản xuất…

Ông K' Khốt Atố, Phó trưởng Ban Dân tộc Tỉnh ủy Đắk Nông, nói: "Sự kết nghĩa này rất hay. 5 năm qua, công ty Bình Điền như một bà đỡ cho Bon ổn định cuộc sống mọi mặt. Việc cho bà con nhận phân bón, trả chậm mà không tính lãi, đã giúp bà con, nhất là những hộ nghèo yên tâm sản xuất, tích cực chăm sóc cây trồng để có năng suất cao, chất lượng nông sản tốt; giúp cho nhiều hộ nghèo, có cuộc sống thiếu hụt, long đong dần ổn định, vươn lên khá giả".

Ông Y Drông nông dân trong Bon, khẳng định: "Sau 5 năm kết nghĩa với Cty Bình Điền, bon có nhiều thay đổi. Nhà tôi trồng 1,5 ha cà phê, tiêu và cây ăn quả, chỉ nguyên chuyện được nhận phân bón đầy đủ, đúng chất lượng, đúng lúc cần, lại được cho trả chậm đến cuối vụ đã là tạo điều kiện rất tốt cho mình. Rồi hằng năm được khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Lễ tết được hội họp, giao lưu, người già, nhà nghèo, trẻ con có quà, có học bổng học tập… Bình Điền thật trọn nghĩa, vẹn tình với bà con".

Già làng Y B'Bốc "rất vui mừng trước sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhất là của công ty Bình Điền đối với bon, giúp cho Bon có nhiều thay đổi sau 5 năm qua. Già làng rất mong tiếp tục kết nghĩa và đạt được kết quả ngày càng tốt đẹp hơn nữa".

Đáp lời già làng, Tổng giám đốc công ty Bình Điền Ngô Văn Đông khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện chặng đường 5 năm tới với những nỗ lực cao nhất theo thỏa thuận đã ký kết.

"Nhưng bà con trong Bon cũng phải hứa với Công ty luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tự vươn lên thoát khỏi đói nghèo, chung sức xây dựng bon R'Long Phe ngày càng văn minh, gia đình mỗi người ngày càng ấm no, hạnh phúc"- ông Ngô Văn Đông nói.