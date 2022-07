Ngộ độc khí CO trong phòng kín - cái chết "êm dịu"

Theo Bộ Y tế, ở Việt Nam, các trường hợp ngộ độc khí CO thường gặp là đốt than (đặc biệt bếp than tổ ong), đốt củi, gỗ, than củi, khí gas trong các phòng kín hoặc thiếu thông khí, thường để nấu ăn, sưởi ấm hoặc đun nước (bình nóng trong nhà tắm chạy bằng khí gas).

Một số trường hợp ngộ độc do chạy máy phát điện, chạy các động cơ sử dụng xăng dầu ở trong phòng kín hoặc thông khí kém hoặc có thông với phòng hoặc khoang có người (như khoang hành khách trên tàu xe).

Bên cạnh đó, ngộ độc khí còn do sử dụng than, xăng, dầu, khí CO trong công nghiệp nhưng có thông khí kém hoặc do người làm việc đi vào khu vực có nhiều khí CO mà không đảm bảo làm thoáng khí để giải phóng hết khí CO trước khi vào như lò nung, các khoang kín.

Ngoài ra, nguyên nhân gây ngộ độc khí còn xuất phát từ các vụ tai nạn cháy nhà, cháy các khu vực kín hoặc thông khí hạn chế, có thể với cả nạn nhân và người cứu hộ bị ngộ độc.