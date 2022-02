Ngô gia văn phái tùng thư là tên bộ sách tập hợp các tác phẩm của những thành viên trong "Ngô gia văn phái". Bộ sách do Ngô Thì Chí đề xướng, khởi công biên soạn tập đầu tiên, Ngô Thì Điển biên tập. Trong sách có 2 bài tựa, một do Phan Huy Ích, một do Ngô Thì Trí biên soạn. Đây là bộ sách có tính chất sưu tập, nhằm nêu cao truyền thống văn hóa, văn học của dòng họ Ngô Thì. Ảnh: NXB Văn học.