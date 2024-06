Ngỡ ngàng đánh giá về độ bảo vệ an toàn của Honda CR-V, Honda Civic

Vừa qua, Lễ trao giải ASEAN NCAP Grand Prix Awards đã diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Được biết, đây là lễ trao giải do Chương trình Đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) tổ chức quy tụ nhiều thương hiệu xe hơi nổi tiếng.

Tại ASEAN NCAP Grand Prix Awards, Honda là một trong những thương hiệu giành có các sản phẩm đạt giải thưởng.

ASEAN NCAP đánh giá Honda CR-V là xe bảo vệ an toàn tốt nhất cho người lớn. Ảnh HVN.

Theo đó, Honda CR-V thế hệ thứ 6 được trao giải Hiệu suất An toàn tốt nhất ở hạng mục Bảo vệ An toàn cho Người lớn (AOP) với số điểm cao nhất. Thế hệ trước đó cũng nhận nhiều giải thưởng danh giá tại các quốc gia Đông Nam Á như: Xếp hạng 5 sao tại Giải thưởng ASEAN NCAP Xuất sắc 2018 và giải Mẫu xe SUV tốt nhất về Bảo vệ An toàn cho trẻ nhỏ (COP) tại hạng mục Hiệu suất An toàn cho sự cố 2018.

Bên cạnh đó, Honda còn giành được thêm hai giải thưởng phụ là Xếp hạng 5 sao trên tất cả các mẫu xe và Xếp hạng 5 sao cao nhất liên tiếp trong giai đoạn 2021 - 2023.

Honda Civic giành Giải thưởng Xe sedan xuất sắc nhất dành cho Honda Civic thế hệ thứ 11 dựa trên tổng điểm về hiệu suất an toàn. Điểm này được tính toán từ đánh giá của các hạng mục gồm Bảo vệ an toàn cho người lớn (AOP), Bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ (COP), Hỗ trợ an toàn (SA) và An toàn cho người đi xe máy (MS). Tổng số điểm của Civic là cao nhất, trở thành mẫu xe xuất sắc nhất trong phân khúc sedan.

Cả Honda CR-V và Civic hiện đều đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Trong đó, Honda CR-V thế hệ thứ 6 với sự thay đổi toàn diện ra mắt vào năm ngoái và nhanh chóng trở thành chiếc xe "hot" trong phân khúc C-SUV, đây cũng là dòng Hybrid bán chạy bậc nhất Việt Nam.

Đối với Honda Civic, xe đang bán ở Việt Nam thuộc thế hệ thứ 11, ra chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 2/2022.

Trên Honda CR-V và Civic đang bán ở Việt Nam, hãng xe Nhật Bản đều trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing gồm gồm những tính năng như phanh giảm thiểu va chạm CMBS, đèn pha thích ứng tự động AHB, kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp ACC with LSF, hỗ trợ giữ làn đường LKAS, giảm thiểu lệch làn đường RDM và hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành LCDN.

ASEAN NCAP (Chương trình đánh giá xe mới Đông Nam Á) là một phần của các chương trình Đánh giá xe mới NCAP. Chương trình được tổ chức nhằm mục đích đánh giá tiêu chuẩn an toàn của các phương tiện, nâng cao nhận thức của khách hàng và khuyến khích thị trường sử dụng các phương tiện an toàn hơn trong khu vực Đông Nam Á. Các thử nghiệm va chạm trong khuôn khổ ASEAN NCAP được thực hiện dưới sự hợp tác giữa ASEAN NCAP và Viên nghiên cứu ô tô Nhật Bản (JARI).