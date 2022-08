Ngỡ ngàng: Thẻ thu phí không dừng Việt Nam trong nhóm đắt nhất thế giới

Theo khảo sát, tại những nước sử dụng công nghệ RFID, dán thẻ e-tag lên phương tiện, chi phí để dán và đăng kí sử dụng dịch vụ thu phí tự động cũng có sự chênh lệch nhất định.

Ở một số bang tại Mỹ, thu phí tự động có thể được sử dụng linh hoạt thông qua các bộ dán thẻ E-PASS. Người dùng có thể đặt hàng từ các sàn thương mại điện tử như eBay, Amazon và hoàn tất thủ tục đăng ký trực tuyến.

Cụ thể, bộ dán E-PASS tại nhà được người dân tại các bang như Georgia, Florida, New York sử dụng có mức giá 4,69 USD , tương đương 110.000 đồng.

Sau khi dán và hoàn tất đăng ký, người dân có thể di chuyển không dừng qua các trạm thu phí. Camera giao thông sẽ ghi nhận biển số xe, sau đó gửi hóa đơn về nhà đi kèm nhiều hình thức thanh toán.

Tại Columbia, Colopito - tên gọi của thẻ thu phí không dừng tại nước này - cũng có giá khoảng 20.000 COP, tương đương 120.000 đồng. Thế nhưng ngoài thanh toán khi qua các trạm cao tốc, hệ thống của Columbia còn cho phép chủ xe trả tiền gửi, đỗ xe thông qua thẻ thu phí không dừng (ETC).