Ngô Thanh Vân úp mở chuyện tình cảm, Ngọc Trinh triết lý “có mới nới cũ là bản năng”

Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ khoảnh khắc khiến mình hạnh phúc: “Lần đầu tiên trong đời mình biết chỉ cần một điều bé nhỏ thôi cũng có thể làm ai đó vui đến thế nào. It’s the little things that make life more enjoyable, isn’t it?”.