Ngoài An Nguy những cặp đồng tính Việt này vẫn sinh con, sống hạnh phúc khiến người thường ghen tị

An Nguy – Alex cặp tiên đồng ngọc nữ



An Nguy đăng ảnh có bầu cùng người yêu Alex Nguyễn.

An Nguy, cái tên trở lên hot hơn bao giờ hết khi quyết định công khai mang thai với tình đồng giới - Alex là sự kiện gây xôn xao nhất mùa Giáng sinh năm nay. Theo đó trưa 25/12, vlogger đình đám bất ngờ chia sẻ hình ảnh bụng bầu bên bạn đời kèm caption: "May mà vẫn chưa hết trứng. Chúc mọi người một Giáng Sinh an lành".

Trước đó, An Nguy và Alex Nguyễn cũng đã lập một tài khoản Instagram riêng cho đứa con sắp chào đời. Em bé của cặp đôi được đặt tên thân mật là "Bé Bay", hiện tại đã có hơn 3,5 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.

Người yêu đồng giới của An Nguy: Việt kiều Mỹ điển trai được gọi là "bản sao Gil Lê", nhìn ảnh để tóc dài nữ tính càng bất ngờ hơn

Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng nữ vlogger đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Vào năm 2016 cô công khai xuất hiện cùng Alex (tên đầy đủ Alexandra Nguyễn), một người Mỹ gốc Việt. Cả 2 quen nhau khi còn là du học sinh. Đôi trẻ liên tục tay trong tay tham dự các sự kiện cũng như thân mật ở cuộc sống đời thường.

Lâm Khánh Chi – Phi Hùng

Gia đình hạnh phúc của Lâm Khánh Chi cùng chồng kém tuổi và con trai.

Cặp đôi này từng "gây sốt" cộng đồng LGBT khi quyết định về chung một nhà và có một cậu con trai vô cùng đáng yêu. Kể từ khi kết hôn, cả hai luôn dành những lời nói tốt đẹp cho đối phương cũng như gia đình hai bên, khiến ai ai cũng phải ngưỡng mỗ tình cảm của cặp vợ chồng này.

Lâm Khánh Chi cho biết con đầu lòng của cô là con trai và: "Lấy trứng của chị dâu tôi và tinh trùng của tôi mang sang Thái để mang thai hộ". Nếu cuộc sống ổn định hơn, Khánh Chi và chồng dự định sẽ tiếp tục sinh thêm một bé gái để gia đình đủ nếp đủ tẻ.

Kể từ khi có con, Lâm Khánh Chi cho biết ông xã của cô đã có nhiều thay đổi.

Bị hấp dẫn nhau do có cùng quan điểm sống cũng như cách tư duy. Cả hai đã để mọi thứ diễn ra tự nhiên, dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, từ phía gia đình nhưng cả hai vẫn vững tin vào tình yêu của mình để tiến lên phía trước. Tiệc cưới có sự tham gia của rất nhiều người thân, bạn bè của cả hai.

Minh Anh và Minh Khang - Cặp đồng tính đầu tiên đàn ông mang thai

Đây là couple hot nhất trong giới LGBT ở Việt Nam. Minh Khang tên thật là Đào Thị Kiều Trang (24 tuổi, ở Đồng Tháp), đã chuyển giới từ nữ thành nam. Còn Minh Anh tên thật là Đặng Khắc Nguyên (21 tuổi, ở Bến Tre) chuyển giới từ nam sang nữ. Họ được "trời se duyên", "va vào nhau" thật tình cờ trong một cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới. Khi đó Minh Anh là thí sinh, còn Minh Khang là giám khảo.

Hình ảnh Minh Khang lúc mang bầu ở những tháng cuối thai kỳ

Không những thế, đây là cặp đôi đồng tính đầu tiên của Việt Nam mà có "đàn ông mang thai" theo cách truyền thống bằng chính tinh trùng và trứng của cả hai. Đêm 16/5, Minh Khang đã "vượt cạn" thành công trong niềm vui khôn tả của gia đình, của hai vợ chồng và cả đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Vợ chồng đặt tên cho con là Đặng Ngọc Thiên An. Thiên An mang ý nghĩ là được sự chở che của trời phật, mang đến sự an nhiên trong cuộc đời.

Hiện tại, Minh Anh đang là thành viên của một đoàn lô tô ở miền Tây, còn Minh Khang làm trong lĩnh vực truyền thông. Ngoài công việc chính, cả hai còn thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng, chủ yếu là giúp đỡ cộng đồng LGBT.