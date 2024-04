Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố có bằng chứng Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Blinken cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ. Ảnh: Reuters.

Blinken đã đưa ra cáo buộc này trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm thứ Sáu 26/4, khi kết thúc chuyến đi kéo dài ba ngày tới Trung Quốc, nơi ông có các cuộc gặp gỡ nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức hàng đầu của Trung Quốc. Chuyến đi nhằm thảo luận một loạt các vấn đề gây tranh cãi. từ sự kiểm soát công nghệ của Hoa Kỳ đến sự hỗ trợ của Bắc Kinh dành cho Moscow.

Blinken cho biết ông đã nhắc lại lại thông điệp mà Tổng thống Joe Biden đã gửi cho ông Tập trong hội nghị thượng đỉnh giữa họ ở San Francisco vào tháng 11 năm ngoái là không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Sau đó, ông Tập đã cam kết rằng Trung Quốc sẽ không làm như vậy, theo CNN.

"Nói chung, chúng tôi đã thấy bằng chứng về những nỗ lực gây ảnh hưởng và can thiệp, và chúng tôi muốn đảm bảo rằng điều đó sẽ bị loại bỏ càng nhanh càng tốt" - ông Blinken nói với phóng viên của CNN khi được hỏi liệu cho đến nay Trung Quốc có vi phạm cam kết của ông Tập với Biden hay không.

"Bất kỳ sự can thiệp nào của Trung Quốc vào cuộc bầu cử của chúng tôi là điều mà chúng tôi đang xem xét rất cẩn thận và hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi, vì vậy tôi muốn đảm bảo rằng họ sẽ nghe lại thông điệp đó," Blinken nói và cho biết thêm có lo ngại rằng Trung Quốc và các nước khác đang lợi dụng sự chia rẽ xã hội hiện nay ở Mỹ để tiến hành các chiến dịch gây ảnh hưởng.

Bắc Kinh nhiều lần khẳng định không can thiệp vào bầu cử Mỹ, dựa trên nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Trung Quốc hoặc các chủ thể được cho là có liên kết với Bắc Kinh đã bị cáo buộc can thiệp chính trị vào các quốc gia khác, chẳng hạn như Canada.

Chuyến đi của Blinken - chuyến đi thứ hai của ông tới đất nước này trong vòng chưa đầy một năm - là chuyến đi mới nhất trong chuỗi các cam kết cấp cao mà đỉnh điểm là hội nghị thượng đỉnh Biden - Tập vào cuối năm ngoái.

"Chúng tôi (hiện) đang tập trung vào các lĩnh vực mà chúng tôi đang nỗ lực hợp tác, nhưng chúng tôi cũng rất thẳng thắn về những khác biệt của mình và điều đó rất quan trọng nếu chúng tôi muốn tránh sự cạnh tranh hiện nay biến thành xung đột," Blinken nói với CNN.

Hiện chưa có phản ứng từ phía Trung Quốc về cáo buộc của ông Blinken.

Blinken cũng cho biết, trong các cuộc gặp, ông đã nêu lên mối lo ngại của chính quyền Biden về sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga – và nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ thực hiện thêm hành động bên cạnh các lệnh trừng phạt hiện có đối với hơn 100 thực thể và cá nhân Trung Quốc nếu hỗ trợ như vậy tiếp tục.