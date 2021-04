Ngọc Mỹ - Quốc Oai: Phát triển kinh tế đi đôi quản lý đất đai

Trụ sở UBND xã Ngọc Mỹ huyện Quốc Oai

Theo đó, chính quyền xã phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất đối chiếu quy chủ khu đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Bồ Hòn, Đìa Lĩnh (Ngọc Than); khu Đồng Nỏ, Phú Thịnh (Phú Mỹ). Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ cho biết: "Chính quyền xã Ngọc Mỹ tăng cường quản lý đất đai. Kết hợp xây dựng hạ tầng các khu đấu giá, ổn định tình hình chung cũng như phát triển kinh tế". Đồng thời chính quyền xã phát hiện 15 trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn xã, đã xử lý 8 trường hợp. Nhanh chóng hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án FBS bổ sung, dự án đấu giá thôn Phú Mỹ, dự án đấu giá thôn Ngọc Than.

Được hỏi về việc cấp giấy CNQSDĐ Ngọc Mỹ, ông chủ tịch UBND xã cho biết: Xã phối hợp với văn phòng đăng ký đất đai huyện Quốc Oai đính chính 383 giấy CNQSDĐ thuộc dự án đường kinh tế Bắc Nam, đã trả 382 giấy. Cùng phối hợp thu hồi 80 giấy CNQSDĐ dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây Quốc Oai, đã đính chính 72 giấy. Thu hồi 112 giấy CNQSDĐ có diện tích vào dự án DG 6 thôn Phú Mỹ, 184 giấy CNQSDĐ ĐG TT 1 thôn Ngọc Than để thực hiện đính chính theo quy định.

Ông cho biết, năm 2020 toàn địa phương có 7 công trình xây dựng do xã và huyện làm chủ đầu tư. Trong đó, 5 công trình được chuyển tiếp từ 2019 sang 2020. Còn lại 2 công trình khởi công trong năm 2020. Điều này đã góp phần nâng cao các tiêu chí nông thôn mới phục vụ các nhu cầu cấp thiết của nhân dân trên địa bàn. Đó là các công trình giao thông nông thôn theo Quyết định 16/2012 QĐ-UBND: Tu bổ tôn tạo cụm di tích đình chùa Ngọc Than; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ao đình thôn Ngọc Than; Mở rộng hệ thống giao thông thôn Ngọc Than, cải tạo nâng cấp trường mầm non khu Ngọc Than; Nâng cấp cải tạo đài truyền thanh xã; Nâng cấp cải tạo trụ sở công an xã.

Về phát triển kinh tế, nghề mộc dân dụng đục chạm gỗ cao cấp và nghề nón, mũ lá được duy trì phát triển góp phần tạo thu nhập nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt nghề mộc dân dụng, đục chạm gỗ caoo cấp với hơn 200 cơ sở sản xuất thu hút gần 600 lao động tham gia góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm tạo thu nhập cao, ổn định cho người dân. Tổng các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể trên địa bàn xã là 1.691 cơ sở với tổng giá trị thu nhập đạt 340 tỷ 140 triệu đồng. Thu ngân sách năm 2020 đạt 721 triệu 566 ngàn đồng. Năm 2020 tổng giá trị thu nhập toàn xã ước đạt 706 tỷ 498 triệu đồng.

Về sản xuất nông nghiệp, diện tích đất nông nghiệp trong nhân dân không sản xuất ngày càng tăng. Điều nay phần lớn do một số khu vực ngập, khó điều tiết nước và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Công tác quản lý đất đai theo đó gặp nhiều khó khăn. Tình hình nhân dân vi phạm chuyển đổi đất nông nghiệp trật tự xây dựng đảm bảo hành lang ATGT còn xảy ra trên địa bàn. Ông cho biết địa phương phấn đấu xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn từ nguồn kinh phí còn thiếu, huy động chưa tối đa được sự đóng góp của nhân dân nhất là đường giao thông nội đồng, trường THCS Ngọc Mỹ và dự án kè ngòi.

Đối với các ngành tiểu thủ công nghiệp, tuy giải quyết việc làm cho nhân dân song chưa có cụm công nghiệp làng nghề, vị trí quảng bá của xã. Các cơ sở sản xuất nghề mộc hoạt động ngay trong khu dân cư ảnh hưởng gây ô nhiễm môi trường. Số người tham gia BHXH trong dân còn thấp do chưa được tuyên truyền rộng rãi cũng như nhận thức của người lao động về lợi ích hai loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa cao. Cừng với đó, tình hình dịch bệnh Covid – 19 trong năm 2020 ảnh hưởng lớn đến thu nhập của nhân dân cũng như các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, người lao động tự do, ...

Trên tinh thần đó, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã chỉ đạo hai HTX nông nghiệp và cán bộ khuyến nông nắm bắt, kiểm tra kịp thời, phát hiện tình hình sâu bệnh hại, xây dựng kế hoạch sản xuất đúng khung thời vụ. Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất cây trồng vật nuôi đạt giá trị sản lượng, năng suất cao. Tập trung kêu gọi nguồn vốn từ các doanh nghiệp xây dựng chợ Ngọc Than theo quy định của Chính phủ.

Đồng thời duy trì quản lý đất đai chặt chẽ, xử lý nghiêm triệt để các vi phạm luật đất đai mới phát sinh. Triển khai nâng cấp cải tạo đường làng ngõ xóm đã được phê duyệt và giao thông, thủy lợi nội đồng theo 16/2012QĐ-UBND. Triển khai xây dựng một số công trình xây dựng nâng cấp cải tạo nghĩa trang nhân dân của 2 thôn, sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa của thôn, xây dựng trường mầm non Phú Mỹ, trường THCS, cải tạo nạo vét, kè lòng hồ ngòi tại địa phương. Tổ chức tổng vệ sinh, phòng chống dịch bệnh.