Ngôi đầu phân khúc lung lay, B-SUV đón thêm tân binh sáng giá

Ngôi đầu phân khúc lung lay

Suốt từ đầu năm 2023, cuộc rượt đuổi giữa các đối thủ trong phân khúc B-SUV diễn ra gay cấn. Kết thúc quý I, Hyundai Creta chiếm ngôi đầu phân khúc B-SUV, doanh số tổng đạt 2.647 xe, trong khi đối thủ bám đuổi Kia Seltos bán được 1.481 chiếc, mức chênh lệch đến gần 80%.

Tháng 4/2023, SUV của Hyundai được lắp ráp trong nước, giữ nguyên giá và trang bị. Tuy nhiên, Creta không giữ được sức hút như thời kỳ đầu mở bán. Doanh số 3 tháng gần nhất của Creta liên tục giảm. Doanh số tháng 8 của Creta giảm đến 44% so với tháng 6. Đồng thời, khoảng cách doanh số tổng so với Kia Seltos cũng giảm còn 176 chiếc.

Doanh số phân khúc B-SUV năm 2023

Sức mua toàn thị trường sụt giảm là một phần nguyên nhân. Bên cạnh đó, giới quan sát cho rằng việc thiếu vắng một số trang bị mà thị trường đang ưa chuộng như sạc không dây, ghế chỉnh điện, nhiều chế độ lái… cũng khiến sức hút của mẫu SUV lắp ráp trong nước này giảm dần.

"Các dòng xe Hyundai thường được nhắc đến vì tích hợp nhiều tính năng, tiện ích. Tuy nhiên, Creta thiếu một số trang bị so với thị trường quốc tế khiến người dùng Việt có cảm giác không được coi trọng", anh Trần Quang Sáng - chuyên gia Marketing - phân tích.

Trong khi đó, các chiến dịch ưu đãi triền miên suốt nhiều tháng qua phần nào duy trì doanh số ổn định cho Kia Seltos. Mức giảm sâu đến hàng chục triệu đồng giúp SUV của Kia thu hẹp khoảng cách với vị trí dẫn đầu.

Nhu cầu lớn ở phân khúc này khiến hầu hết hãng xe trên thị trường có sản phẩm cạnh tranh. Chỉ riêng tháng 9, phân khúc B-SUV đón nhận thêm hai dòng sản phẩm mới gồm Toyota Yaris Cross và VinFast VF 6. Mỗi dòng xe đều có điểm mạnh riêng để tự tin cạnh tranh ở phân khúc này, thậm chí đe dọa các trật tự vốn có của phân khúc.

VF 6 - Tân binh với trang bị, tính năng vượt tầm phân khúc

VinFast VF 6 là mẫu xe điện duy nhất của phân khúc B-SUV. Được công bố giá bán vào cuối tháng 9, sau thời gian dài trưng bày ở thị trường Mỹ và Việt Nam, đại diện nhà VinFast được xem là làn gió mới thực sự trong phân khúc. Mang lợi thế của xe điện, VF 6 có nhiều trang bị, tính năng vượt tầm phân khúc.

Hyundai Creta bất ngờ giảm doanh số trong 3 tháng liên tiếp – Nguồn: Gomechanic

Nhắm đến tập khách hàng gia đình, VF 6 có trục cơ sở dài, nhờ đó không gian nội thất được tối ưu, trong khi vẫn giúp kiểu dáng tổng thể của xe có sự hiện đại và dấu ấn thể thao như trần thấp, nhiều đường gân nổi khắp thân xe.

Đặc biệt, mẫu xe "khởi đầu mọi hành trình" cho mỗi gia đình này còn được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến ADAS. Tại thời điểm giao xe, phiên bản Plus sẽ được trang bị 6 tính năng hỗ trợ lái cơ bản. Theo công bố của hãng xe Việt, VF 6 Plus sẽ được cập nhật phần mềm miễn phí từ xa với hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao với các tính năng nổi bật như: hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, nhận biết biển báo giao thông, phanh tự động khẩn cấp trước/sau… từ đầu năm 2024. Các tính năng trên hứa hẹn sẽ giúp VF 6 có trải nghiệm hỗ trợ lái vượt trội so với phân khúc.

VinFast VF 6 ra mắt khách Việt hồi cuối tháng 9.

Ngoài ra, tương tự nhiều dòng xe điện khác của VinFast, VF 6 tích hợp gói VF Connect với hàng loạt tính năng thông minh, như thiết lập và theo dõi hồ sơ người lái, gọi cứu hộ tự động, trợ lý ảo, tiện ích giải trí cho gia đình và văn phòng. So với các dòng xe xăng, đây là lợi thế rất lớn của xe điện, bởi các tính năng có thể nâng cấp, bổ sung theo thời gian giúp chiếc xe ngày càng thông minh hơn, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

VinFast VF 6 sở hữu nhiều tính năng thông minh và an toàn vượt trội so với tầm giá.

Bên cạnh đó, giới quan sát cho rằng, VF 6 còn có những lợi thế khác về khả năng vận hành như trang bị động cơ mạnh hơn các đối thủ trong phân khúc, sử dụng hệ thống treo đa điểm, giúp các hành trình của chủ xe và hành khách thêm trọn vẹn. Đồng thời, chi phí vận hành, tính kinh tế của xe điện VinFast cũng được nhiều người đánh giá cao xuyên suốt các sản phẩm đã bán trước đó.

Cùng với VF 6, Yaris Cross cũng gia nhập phân khúc này đem theo nhiều kỳ vọng. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, mẫu SUV Nhật Bản được định giá cao so với mặt bằng chung, trong khi trang bị và một vài thông số khác không nổi trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Đó cũng là lý do, dòng xe này đang được các đại lý giảm giá hàng chục triệu đồng để đẩy doanh số.

Phân khúc B-SUV được dự đoán sẽ có những biến động lớn trong thời gian tới. Hyundai Creta đang cảm nhận sức nóng từ Kia Seltos, hai "người cũ" Honda HR-V, Mazda CX-3 và cả tân binh Toyota Yaris Cross vẫn loay hoay tìm chỗ đứng, trong khi VinFast VF 6 được chờ đợi sẽ làm nên chuyện nhờ giá trị nội hàm sản phẩm vượt tầm đối thủ cạnh tranh.