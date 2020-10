Ngồi giữa Thủ đô, nông dân xuất sắc vẫn chăm được đàn gà, lợn ở xa hàng nghìn kilomet bằng điện thoại

Ra Hà Nội nhận danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc lần này, anh Phan Hữu Dương đi cùng vợ là chị Nguyễn Thanh Xuân. Vợ chồng anh chị là chủ thương hiệu cà phê Xuân Dương có tiếng ở Gia Lai, lần này ra Hà Nội, anh chị kết hợp luôn việc thăm các bạn hàng và khảo sát thị trường cà phê ở Thủ đô.

Vợ chồng anh Dương, chị Xuân ra Hà Nội lần nay tranh thủ thăm các mối hàng, giới thiệu sản phẩm và nắm bắt nhu cầu thị trường. Anh Dương còn livestream (phát trực tiếp) trên trang cá nhân của mình để giới thiệu cà phê sạch tới các bạn hàng. Ảnh: Trọng Hiếu.

Tranh thủ những giờ trống ngoài lịch trình của Ban tổ chức, hai anh chị tự gọi taxi đi đến khắp các đại lý của mình tại Hà Nội. Chị Xuân chia sẻ: "Giao dịch làm ăn với bạn hàng ngoài này lâu rồi nhưng nay vợ chồng tôi mới có dịp ra tận nơi để nắm được tình hình buôn bán. Nhìn chung khách đánh giá khá tốt về chất lượng cà phê Xuân Dương, nhưng vì "gu" của người Hà Nội vẫn hơi chút khác biệt nên chúng tôi cần tìm hiểu rõ, từ đó có những điều chỉnh phù hợp khi phân phối hàng ra Thủ đô".

Tiếp lời vợ, anh Dương cho hay: "Đến các quán cà phê có sử dụng sản phẩm của mình, tôi livestream luôn lên Facebook. Không gì chứng minh được chất lượng sản phẩm bằng chính người thật, việc thật. Đây, cứ nói cà phê sạch Xuân Dương có mặt ở Thủ đô thì địa chỉ ở đâu, phố nào. Tôi phát trực tiếp tại quán luôn, có địa chỉ đàng hoàng, rõ ràng để khách biết mình nói được, làm được".

Anh Phạm Văn Khang cũng sử dụng điện thoại thông minh để kết nối, điều hành công việc tại nhà. Ảnh: Trọng Hiếu.

Sở hữu mô hình kinh doanh tổng hợp, trồng chuối, làm chuối sấy, trồng mắc-ca… công việc của anh Phạm Văn Khang ở thôn 8, xã Đắk Buk So, Tuy Đức (Đắk Nông) bận như con mọn. Để có thể ra Hà Nội tham dự Lễ vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc, anh Khang phải sắp xếp công việc chu đáo, cắt đặt tỉ mỉ.

Anh Khang chia sẻ: "Vợ tôi có thể quán xuyến được hết, nhưng vẫn hỏi ý kiến tôi khi xuất các đơn hàng, vì thế chúng tôi thường xuyên trao đổi bằng cuộc gọi video. Ảnh: Trọng Hiếu.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi mà chốc lát anh lại có điện thoại video. Hóa ra vợ anh ở nhà thường xuyên gọi để thông báo tình hình hoặc hỏi ý kiến khi có việc cần. Anh nói: "Thời đại công nghệ 4.0 làm gì cũng tiện lợi. Dù ở xa cả nghìn kilomet thì tôi vẫn yên tâm điều hành công việc ở nhà".

Không tất bật thăm bạn hàng như vợ chồng anh Dương, không bận rộn nghe điện thoại như anh Khang, nông dân tỷ phú Phạm Văn Chử, buôn RiêngB, xã Ea Nam, huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) ngồi an nhiên một chỗ chăm đàn lợn 1.000 con, đàn gà 50.000 con của mình qua… điện thoại thông minh.

Anh Chử cho hay: Dù đi đâu cũng yên tâm là đàn vật nuôi được chăm sóc tốt nhờ phần mềm quản lý thông qua điện thoại thông minh. Ảnh: Trọng Hiếu.

Tôi mò mò khi thấy anh cầm điện thoại xem liên tục, hỏi ra mới biết thông qua hệ thống camera giám sát và phần mềm điều khiển từ xa, anh đang chăm đàn gia súc gia cầm của mình bằng cái quan sát và điều chỉnh nhiệt độ thích hợp ở mỗi chuồng nuôi.

Anh Phạm Văn Chử theo dõi đàn gà, lợn ở nhà thông qua hệ thống camera giám sát từ xa. Ảnh: Trọng Hiếu

Anh Chử bật mí: "Tôi nuôi gà, lợn theo mô hình chăn nuôi công nghệ cao, áp dụng công nghệ chuồng lạnh, do đó nhiệt độ chuồng nuôi là rất cần thiết. Mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn của vật nuôi cần nhiệt độ phù hợp. Vì thế không thể lơ là việc chăm sóc. May mắn là nhờ có công nghệ mà ngồi ở đâu thì tôi cũng đều có thể an tâm khi đàn vật nuôi nhà mình được giám sát chặt chẽ".

Các anh chỉ là 3 trong số 63 nông dân được vinh danh lần này, dù mỗi người một mô hình, một cách làm khác nhau, nhưng không thể phủ nhận nông dân ngày nay đã giỏi hơn rất nhiều. Họ sử dụng thành thạo các thiết bị điện tử thông minh, áp dụng nhuần nhuyễn những công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, thành công và trở thành tỷ phú là điều hết sức hiển nhiên.